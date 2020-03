Lucia Bosè/ Il ricordo di Mara Venier: “era piena di progetti” (Domenica In)

Il ricordo di Lucia Bosè nella nuova puntata di Domenica In, il programma di successo condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Raiuno. A distanza di pochi giorni dalla scomparsa dell’attrice italiana morta per complicanze legate al Coronavirus, la Venier ha deciso di condividere con i telespettatori di Raiuno la bellissima intervista di qualche settimana fa che ha visto per protagonista proprio la ex Miss Italia 1947. Una toccante intervista che ha fatto commuovere tutti: dalla padrona di casa al pubblico fino alla stessa attrice accolta in studio dalla canzone “L’angelo blù”. “Mi sono emozionata, dopo tanti anni… mi commuove l’affetto del pubblico. Mi spiace essere emozionata, ma sono lacrime vere” ha detto la Bosè una volta entrata in studio precisando “anche la Spagna mi tratta bene, ma l’Italia è casa”. Classe 1931, Lucia Bosè è stata una delle attrici più belle e brave del panorama cinematografico italiano ed internazionale, amata ed osannata in tutto il mondo. La sua carriera è cominciata proprio grazie al concorso di Miss Italia dove ha partecipato quando aveva soli 16 anni.

Lucia Bosè: dal concorso di Miss Italia alla fama mondiale

Lucia Borloni, questo il vero nome di Lucia Bosè, ha ripercorso nello studio di “Domenica In” da Mara Venier la sua longeva e straordinaria carriera. A soli 16 anni partecipa al concorso di Miss Italia diventando la reginetta di bellezza e da lì spicca il volo che l’ha portata a diventare una delle dive del cinema internazionale. Non solo, Lucia ha parlato anche dei suoi amori: dal primo amore per Ottavio Missoni su cui ha rivelato: “mi aspettava quando uscivo dalla pasticceria dove lavoravo e in silenzio mi accompagnava al tram. Questa era la nostra relazione, poi lui è diventato un campione e ci siamo persi di vista. Ci siamo rivisti che lui era già sposato e famoso, io non ero ancora sposata”. Il lavoro è stato parte integrante della sua vita e delle sue giornate: “al lavoro ho dato il 50% della vita, non è mai stato la mia vita, e anche adesso, che ho 88 anni, non mollo mai, non ho rimpianti e mi godo anche la solitudine, che adoro”. La famiglia è stato poi il suo porto sicuro, anche se parlando del suo ruolo di madre ha rivelato: “sono stata una pessima madre. Non sono una mamma fisica, che fa le coccole ai figli. Anche come nonna, adoro i miei nipoti ma da lontano. Da bambini non so come trattarli, a 20 anni sono meravigliosi”.

Mara Venier, il ricordo di Lucia Bosè

Un’intervista emozionante e toccante quella di Lucia Bosè rilasciata all’amica di sempre Mara Venier nel salotto di “Domenica In”. Poi la morte improvvisa sopraggiunta il 24 marzo del 2020 all’età di 89 anni a causa del Coronavirus. La notizia della sua morte ha colto di sorpresa la stessa Mara Venier che poche settimane prima aveva incontrato l’attrice ed amica. La conduttrice intervenuta a La vita in diretta per ricordarla ha detto: “era stata molto carina, molto simpatica, piena di vita. Parlavi con lei e ti dava la sensazione di essere come una trentenne che aveva tutta la vita davanti”. Sul finale ha poi precisato: “non sembrava assolutamente una donna di 89 anni. Era piena di progetti” ricordando di averla incontrata per la prima volta proprio durante il concorso di bellezza di Miss Italia.



