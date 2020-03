Lucia Bosé, morta mamma di Miguel per Coronavirus/ L’attrice era in gravi condizioni

Lucia Bosé è morta. La terribile notizie arriva dalla Spagna, dove si scrive che l’attrice italiana è deceduta a causa del Coronavirus. Lucia Bosé, che aveva compiuto 89 anni lo scorso 28 gennaio, era ricoverata in ospedale a Segovia, una città storica a nord-ovest di Madrid. A dare la conferma a El Pais del decesso sono fonti vicine alla famiglia della donna, figlia di Domenico Borloni e Francesca Bosè. Lucia Bosé diventò famosa all’età di 16 anni, quando vinse il concorso di Miss Italia. Poi decise di puntare la sua carriera sulla recitazione, infatti prese parte a diversi film di Luis Bunuel, Jean Coctaeu o Federico Fellini. Lucia Bosé, che sposò il primo marzo 1955 il torero Luis Miguel Dominguin, lascia tre figli: il noto Miguel Bosé, Lucia Dominguin e Paola Dominguin. L’attrice viveva a Brieva, vicino Segovia, mentre le sue due figlie, Paola e Lucia, sono a Valencia. Il primogenito Miguel invece vive in Messico con due dei suoi quattro figli.

LUCIA BOSÉ, MORTA ATTRICE PER CORONAVIRUS

Lucia Bosé era una commessa milanese fino a quando venne notata da Luchino Visconti. «Lei è un animale cinematografico», le disse lui quando la vide impacchettare una scatola di marron glacé alla pasticceria Galli di Milano. Divenne Miss Italia e poi sfondò nel cinema. Il primo a dirigerla fu Giuseppe De Santis. «Non ne ho un preferito, come i figli: se ho fatto del cinema mi sono impegnata, e se non ho dato di più, forse non avevo più da dare», diceva dei suoi film, come riportato da Luce Cinecittà. E quando parlava di Luchino Visconti lo descriveva così: «È stato più di un fratello, quasi un amante, lui mi adorava: io non potevo fare teatro, perché ho fatto cinema con un polmone solo, ero tubercolotica; ma lui non mi voleva per il cinema, lui mi avrebbe voluta per il teatro». Ha vissuto anche a casa di Visconti, «una persona straordinaria». La prima volta che si trovò davanti ad una camera pensò: «O mi mangi tu o ti mangio io». Che fece? «Io l’ho mangiata, ma al 50%, perché volevo avere anche la mia vita».



© RIPRODUZIONE RISERVATA