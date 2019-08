Lucia Bramieri “adescata” da sconosciuto/ “Mi ha offerto da bere, ma non ci casco…”

Nuovo sfogo di Lucia Bramieri sui social. Se nei giorni scorsi ha detto malinconicamente di voler tornare bambina, stavolta l’ex nuora di Gino Bramieri rivela di essere stata vittima di un tentativo di raggiro. L’ex gieffina, diventata famosa nei programmi di Barbara d’Urso, ha parlato di un incontro con uno sconosciuto che avrebbe provato a ingannarla. «Buon lunedì, ieri sera ho accettato un aperitivo da uno sconosciuto… ospite nel mio stesso hotel.. Ero curiosa di ascoltare la “favola” che mi avrebbe raccontato..», ha esordito Lucia Bramieri nel post pubblicato su Instagram e che vi riportiamo in fondo. E quindi ha colto l’occasione per avvertire le sue fan: «#attentiallupo molti lupi travestiti da agnelli… Ma io non sono cappuccetto rosso…», ha aggiunto. Alla fine poi un avvertimento: «#paroleparoleparole le favole raccontale a un altra….io non ci casco più». Il post ha subito riscosso la solidarietà dei fan.

LUCIA BRAMIERI “ADESCATA” DA SCONOSCIUTO IN HOTEL

«Sei lucia BRAMIERI il boccone è allettante devi stare molto attenta», ha scritto un utente su Instagram. Ma non sono mancati gli attacchi. Lucia Bramieri ha infatti pubblicato lo sfogo allegando una foto di sé nella piscina dell’hotel dove ha fatto questo incontro. «Ringrazia la d’urso per la vacanza» e «Con i soldi della d’urso si può fare tutto» sono alcuni dei commenti, con lo stesso tono peraltro, lasciati sotto il post. Lucia Bramieri al momento non ha risposto, del resto si sta godendo le vacanze. «Solo il rumore dell’acqua… voglio solo rilassare la mente per rigenerare anche lo spirito e scaricare tutte le tensioni e le negatività accumulate», ha scritto negli ultimi giorni. A San Lorenzo poi un pensiero ispirato dalle stelle cadenti: «Le stelle sono tante ma ognuno di noi ha una stella che brilla nel cielo solo per noi, facciamo della nostra vita un cielo stellato che ci illumini il cammino!!».





