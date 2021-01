Lucia Bramieri “Antonella Elia cattiva e senza rispetto”/ “Mi auguro che il GF Vip..”

Lucia Bramieri si scaglia contro Antonella Elia. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram la Bramieri si schiera dalla parte di Samantha De Grenet puntando il dito contro la Elia, rea di aver offeso in diretta Samantha De Grenet. “Ma come è possibile che una donna possa offendere e denigrare un’altra donna in un programma in prima serata seguito da milioni di telespettatori?”, ha scritto la Bramieri secondo cui se, al posto della Elia ci fosse stato un uomo, sarebbe stato immediatamente rimproverato durante la diretta del Grande Fratello Vip 2020. “Dalla bocca di Antonella Elia sono uscite solo offese pesantissime…“, sottolinea ancora la Bramieri che si augura che, nei confronti dell’opinionista che, secondo il suo parere, durante il confronto con la De Grenet avrebbe dovuto usare parole più conformi al suo ruolo, siano presi dei provvedimenti.

LUCIA BRAMIERI: “ANTONELLA ELIA HA DIMENTICATO QUANDO…”

Dopo l’attacco di Francesca Barra, Antonella Elia finisce anche nel mirino di Lucia Bramieri che, dopo aver chiesto l’adozione di provvedimenti nei suoi confronti da parte del Grande Fratello Vip, lancia una frecciatina all’opinionista del reality. “Antonella Elia sei stata volutamente cattiva nei confronti di Samantha (De Grenet ndr) ed è giusto che quantomeno tu le chieda scusa..oltre ad essere ripresa dal Grande Fratello. Se vuoi fare l’opinionista impara ad esprimerti con educazione e rispetto”, scrive. E poi sferra l’attacco finale: “O ti sei già dimenticata di quando eri tu una concorrente e ti lamentavi e piangevi per gli attacchi e le offese che facevano a te??”. Alfonso Signorini affronterà la questione nel corso della puntata del reality dell’11 gennaio?





