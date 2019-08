Lucia Bramieri/”Avrei dovuto prenderti a schiaffi, sei il nulla!”: sfogo su Instagram

Lucia Bramieri scatenata in un post su Instagram dedicato al marito Cesare e al suocero Gino Bramieri, l’indimenticabile attore amato da milioni di italiani. In un lungo post pubblicato su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello rivendica il suo affetto e la sua appartenenza alla famiglia Bramieri, attestata a suo dire dal cognome che porta tuttora. Lucia scrive:”Sono I ricordi del cuore che ti fanno respirare e ti ridanno calore e mi rimettono su in piedi e sanno tutti i segreti…Voi siete e sarete sempre i #miei #ricordidelcuore #ricordiquellibelli che nonostante tutto mi date forza e calore!!! Voi..le mie stelle voi unici e indimenticabili #guaiachivitocca #ginobramieri #cesarebramieri…”. Lucia Bramieri ribadisce:”E adesso dite che “uso” il cognome… Se avete il coraggio.. Però scrivete anche il vostro nome e cognome e mettete la vostra faccia… Non quella di Topolino #leonidatastiera #vergognatevi parlate di cose che non conoscete e di persone che non vi possono rispondere.. Ma rispondo io… Mi fate schifo!!!! non siete nemmeno degni di pronunciare il loro nome!!”.

LUCIA BRAMIERI, LO SFOGO SU INSTAGRAM

Lucia Bramieri è un fiume in piena:”#Vergognatevi Loro non ci sono più… Ma io sì!!! GINO BRAMIERI un grande artista che ha fatto la storia della televisione e del Teatro Italiano e suo figlio Cesare che ha sofferto per anni di un male che si chiama cancroooo… e di quello è morto!!! Sciacquatevi la bocca e fatevi un esame di coscienza prima di parlare di loro… #nostalgiacanaglia Finché avrò voce vivrete per sempre. Orgogliosamente LUCIA BRAMIERi… Che vi piaccia o no!!!”. La donna sembra poi rivolgersi a qualcuno in particolare, reo di aver preso di mira il defunto Cesare Bramieri:”Per te che hai definito mio marito uno “zerbino” non ti nomino nemmeno xke mi viene la nausea solo a pensarti ho solo il rimpianto di non averi dato quattro schiaffi che ti avrebbero sicuramente fatto bene ed insegnato il rispetto per le persone e soprattutto per i defunti.. Ma tu vali meno di zero.. Meno di un unghia di mio marito.. Sei il nulla più assoluto!”. A chi si riferisce?





