LUCIA BRAMIERI CONTRO GLI UOMINI/ “Donne, diffidate! Tutti nascono maschi ma…”

Lucia Bramieri come sempre un fiume in piena su Instagram. Dopo che nei giorni scorsi si era resa protagonista di un post al vetriolo in difesa del suo diritto a chiamarsi “Bramieri”, oggi l’ex concorrente del Grande Fratello ha messo nel mirino la categoria degli uomini. Lucia Bramieri si è rivolta direttamente alle donne:”Buongiorno ragazze donne amiche oggi mi sento particolarmente solidale con voi e mi permetto di consigliarvi e ricordarvi una cosa:DIFFIDATE dagli uomini in generale.. In particolare da quelli che vi offendono che alzano la voce che vi tolgono la vostra autostima dai bugiardi cronici da quelli che parlano ma sono solo parole.. Perché nel momento del bisogno si defilano.. DIFFIDATE di chi parla troppo dell’amore è perché non l’ha mai conosciuto Diffidate da chi offende la memoria dei vostri cari perché chi non rispetta i defunti non potrà mai rispettare i vivi Diffidate da chi vi usa per qualsiasi scopo da chi vi dice mille volte di amarvi. L’amore non si dice.. Si dimostra!”.

LUCIA BRAMIERI CONTRO GLI UOMINI

Parole forti quelle utilizzate da Lucia Bramieri contro gli uomini, che ha continuato:”Senza indugio allontanate da voi questo tipo di uomo e non accettate mai l’ultimo appuntamento!!! Diffidate dall’uomo che vuole fare la prima donna.. Vi mettera’ sempre dopo di lui nel tentativo di oscurare la vostra luce e schiacciare la vostra personalità. Quando io ho ironizzato nel chiedere i famosi 4 “certificati” era un modo per estremizzare.. Certo non parlavo e non ho mai fatto riferimento a conti correnti non è il conto in Banca che fa di un uomo un “gentiluomo” ma a un bel certificato psichiatrico ci penserei… xke…no?? Quanta gente “sembra” “normale” poi purtroppo si scopre ben altro.. L’apparenza spesso inganna e prevenire è meglio che curare!! DIFFIDATE anche da chi è troppo geloso perché non vi stima!! Care donne DIFFIDATE sempre meglio essere pervenute che ingenuamente usate e ferite!!”. Ma come si spiega tanta reticenza da parte di Lucia Bramieri nei confronti del mondo maschile? E’ presto detto:”Se sono arrivata a dirvi questo è xke io per prima ho fatto molti errori nella mia esistenza e molti incontri sbagliati ma fortunatamente ho anche avuto un amore grande ed indimenticabile mio marito Cesare! Un grande Uomo con la U maiuscola che mi ha dato tutto l’amore vero e sincero xke tutti nascono maschi… Ma pochi diventano UOMINI..Sono figli delle donne ma non sono come noi #luciaunadinoi Vi abbraccio. Non confondete il VERO con il VEROSIMILE. #siamodonne oltre le gambe c’è di più.. C’è il nostro cervello!!!”.





