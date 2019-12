LUCIA BRAMIERI E ROCCO PIETRANTONIO/ Lui: “Pulsioni erotiche? No, solo amicizia..”

Rocco Pietrantonio ha deciso di accontentare la richiesta di Barbara D’Urso e andare a casa di Lucia Bramieri per assaggiare le sue cotolette. L’incontro va bene e anche l’assaggio, così in studio la D’Urso indaga. C’è stato un bacio tra i due? Ma la Bramieri nega, passando poi la parola a Pietrantonio. La conduttrice di Pomeriggio 5 va allora ancora più a fondo e chiede se ci siano delle pulsioni di tipo erotico nei confronti della Bramieri. Pietrantonio però nega e dichiara “C’è una pulsione positiva di tipo amichevole… C’è un feeling molto amichevole, pulsione erotica no.” Parole che comunque non scoraggiano la Bramieri che è ancora pronta e determinata a conquistarlo. Riuscirà nell’impresa? Lo sapremo nel corso della prossima puntata di Pomeriggio 5. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Lucia Bramieri e Rocco Pietrantonio stanno insieme?

Ormai per Lucia Bramieri la storia con Gianluca Mastelli è chiusa e sepolta. L’ex gieffina ha confermato di aver detto addio in modo definito a l’ex cavaliere di Uomini e Donne, ma non per questo ha invece chiuso la porta all’amore. Anzi, nel cuore della Bramieri c’è già un altro uomo. Stiamo parlando di Rocco Pietrantonio, ex storico di Lory Del Santo del quale Lucia è rimasta colpita sin dalla prima occhiata. Lo ha ammesso nello studio di Pomeriggio 5. quando Barbara D’Urso ha svelato di un messaggio mandatole proprio da Lucia con un chiaro apprezzamento per Pietrantonio. “Ti ho preparato la cotoletta. Devi venire a cena da me”, ha detto la Bramieri a Pomeriggio5 a Rocco. Ma Pietrantonio ha puntualizzato: “Cucino io”.

Lucia Bramieri e Rocco Pietrantonio: la cotoletta ha fatto scoccare la passione?

Questo è quanto accaduto al loro primo incontro a Pomeriggio 5 ma da allora di cose ne sono cambiate. Sì, perché la Bramieri ha iniziato a seguire l’ex di Lory Del Santo anche sui social e non è mancato uno scambio di like tra i due. Che ci sia stato un avvicinamento? Ciò che è chiaro è che novità sui due arriveranno nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. La D’Urso ha infatti annunciato che la Bramieri ha perso la testa per Rocco Pietrantonio e “lo vorrebbe possedere!” Un forte desiderio sessuale ci sarebbe dunque da parte della Bramieri nei confronti Pietrantonio, ma sarà ricambiato? E, soprattutto, l’ex di Lory Del Santo avrà apprezzato la sua cotoletta? I dettagli di questa vicenda saranno svelati nel salotto di Pomeriggio 5 nella puntata di oggi 2 dicembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA