Lucia Bramieri: “Fidanzato Valeria Marini continua a cercarmi”/ “Loro storia vacilla”

Lucia Bramieri non si nasconde e non nega l’incontro “amichevole” con Eddy Siniscalchi, attuale compagno di Valeria Marini. “Tra me e lui non c’è nulla”, ha dichiarato sulle pagine di Novella 2000, spegnendo sul nascere eventuali illazioni. “Ci siamo incontrati per scambiare qualche parola e mangiare un boccone. E’ un reato?”, si domanda stranita la Bramieri. Poi però la vedova di Cesare, figlio dell’indimenticato Gino Bramieri, ammette che come uomo Eddy potrebbe interessarle parecchio: “Ma ormai è impegnato, posso solo rimporverami di non essermi decisa a vederlo prima”, commenta sconsolata.

Con queste parole, quindi, la Bramieri fa intendere di avere avuto altre possibilità con il compagno della Marini, prima che si fidanzasse con Valeria. Ad ogni modo, adesso, non nasconde di sentirlo ancora e in maniera piuttosto regolare: “E’ lui che mi cerca ancora. In altre circostanze sarebbe nato qualcosa. La storia con Valeria Marini? Penso che cominci a vacillare”, la bordata di Lucia. “Quando mi sono complimentata per il fidanzamento lui mi ha risposto ‘per ora’. Non esclusdo che si senta trascurato da Valeria Marini per via del lavoro”, ha commentato. Sulla possibile gelosia della soubrette, la Bramieri fa spallucce e mette già le mani avanti: “Non sarebbe un mio problema, anche perché io non mi riconosco in alcuna colpa”.

Dunque bisognerà capire come reagirà Valeria Marini ora che i contatti tra il suo compagno Eddy Siniscalchi e la Bramieri sono diventati di dominio pubblico. La Bramieri, come dicevamo, non se ne preoccupa più di tanto: “E’ un bellissimo uomo e Valeria è fortunata, dovrebbe tenerselo stretto”. Se con la ‘bionda stellare’ dovesse finire, Lucia non esclude di intervenire anche se precisa che Eddy non è di certo l’unico uomo al mondo che potrebbe interessarle.

E in questo senso una battuta la riserva ad un altro personaggio che in queste settimane ha rinvigorito la propria polpolarità. Parliamo di Attilio Romita, protagonista al grande Fratello VIO: "Ha stile e cultura come Eddy, ma un'età più vicina alla mia", le parole di Lucia.











