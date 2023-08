Lucia Bramieri finisce in ospedale/ “Sono inciampata in un gradino e rotolata giù da una scala”

Lucia Bramieri ricoverata, come sta? “Nulla di grave, solo qualche ematoma”

Lucia Bramieri è stata ricoverata in ospedale a causa di una brutta caduta dalle scale. Il volto televisivo ha scattato una foto in cui si mostra dolorante su Instagram, rassicurando i fan sul suo stato di salute. La Bramieri era già stata male lo scorso anno, e si è dovuta ricoverare anche in quell’occasione.

“Ne succede sempre una.. ma per fortuna grazie al cielo nulla di grave, solo qualche ematoma e un po’ di dolori dappertutto. Poteva andare MOLTO peggio visto che sono inciampata in un gradino e rotolata giù da una scala per un bel po’ di gradini. In questo ultimo anno quanti pronto soccorsi? quanti ospedali? Non lo so ho perso il conto

Auguro a tutti tanta salute che è la cosa più importante.. un abbraccio passerà anche questa Quando la vita poi esagera…è proprio il mio caso” afferma Lucia.

Bramieri nega il flirt con l’ex di Valeria Marina: “Tra me e Eddy non c’è nulla”

Bramieri, ai microfoni di Novella 2000, aveva ammesso di aver incontrato l’allora fidanzato di Valeria Marini, Eddy Siniscalchi, ma smentendo di averci avuto un flirt: “Tra me e lui non c’è nulla. Ci siamo incontrati per scambiare qualche parola e mangiare un boccone. E’ un reato?”.

Il volto che ha spesso animato la cronaca di Pomeriggio 5, ha spiegato di sentirlo spesso: “E’ lui che mi cerca ancora. In altre circostanze sarebbe nato qualcosa. La storia con Valeria Marini? Penso che cominci a vacillare. Quando mi sono complimentata per il fidanzamento lui mi ha risposto ‘per ora’. Non esclusdo che si senta trascurato da Valeria Marini per via del lavoro”.

