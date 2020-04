Lucia Bramieri, foto hot su Instagram/ “Le Sante Marie Goretti criticheranno ma..”

Pubblicità

È una Lucia Bramieri particolarmente audace quella che si mostra in uno degli ultimi scatti postati su Instagram. L’ex gieffina e opinionista di Barbara D’Urso ha deciso di stupire tutti i suoi follower con uno scatto che la vede indossare della lingerie particolarmente sensuale. Scatto che, a suo dire, avrebbe sollevato un po’ di critiche da parte dei suoi hater. “Pubblicando questa foto sono sicura che le Sante Marie Goretti avranno molto da criticare..” ha infatti esordito la Bramieri nella didascalia che affianca la foto. Tuttavia ha immediatamente replicato: “Mi dispiace molto per loro! In Questa foto mi vedo bella e non volgare.. Posto foto che non offendono nessuno tanto meno in senso del pudore!” Così avverte: “se qualcuno avrà da dire… Sarà perché spinto da sentimenti diversi che non mi appartengono!”

Lucia Bramieri, foto social in intimo: il web apprezza…

Come sempre diretta e senza peli sulla lingua, Lucia Bramieri tiene poi a fare una riflessione in merito al momento che stiamo vivendo, focalizzandosi soprattutto sulle donne. “In questo periodo in cui noi donne non riusciamo a dedicarci come vorremmo alla cura di noi stesse credo faccia bene alla nostra autostima vederci belle ai nostri occhi e agli occhi di chi ci guarda senza eccessi e senza volgarità!”, ha concluso, spiegando dunque il motivo di questa sua foto così sexy. Ma di commenti negativi la Bramieri non ne ha poi ricevuti tanti, anzi, l’ex gieffina è riuscita invece a conquistare moltissimi complimenti da parte dei suoi affezionati follower: “Sei bellissima, davvero fantastica”, è infatti l’idea generale.





