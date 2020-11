Lucia Bramieri ha un nuovo fidanzato/ “Ecco chi è”: lo scoop su RTL 102.5 News!

Il cuore di Lucia Bramieri è tornato a battere. L’ex gieffina, opinionista fissa di Barbara D’Urso, ha lanciato lo scoop in diretta su RTL 102.5 News, svelando tutto al giornalista Francesco Fredella. Lucia ha un nuovo fidanzato, o meglio, un ritorno di fiamma e spiega: “Intanto non fa parte di questo mondo, non fa parte della televisione, è una persona estremamente riservata. Se mi sono fidanzata? Diciamo che è una frequentazione!” – poi continua con ulteriori dettagli – “È un uomo grande d’età, è più grande di me finalmente. È molto intelligente, colto a cui non interessa la visibilità, le paparazzate e queste cose qui. Diciamo che ci conosciamo da molto tempo, ultimamente diciamo che è tornata questa curiosità di rincontrarci…”

Ritorno di fiamma per Lucia Bramieri: ecco chi è l’uomo che l’ha conquistata

Un ritorno di fiamma nella vita di Lucia Bramieri che in radio ammette: “Io credo ai ritorni di fiamma, bisogna sempre vedere perché ci sono poi. – e spiega – Noi ci frequentavamo tempo fa poi io l’ho lasciato e mi sono fidanzata e quando è finito quel fidanzamento ci siamo rivisti.” La Bramieri ha raccontato di un uomo dai mille interessi e dalle grandi qualità di nome Angelo: “Lui è un imprenditore, è di Milano, ha l’età che avrebbe anche Cesare, mio marito, ha una bella vita, una bella testa, sa di politica, di filosofia, quindi parliamo di tante cose, non solo di cazz*te. Lo conosco da tanti anni, adesso stiamo cercando di approfondire”. Sul finale lancia anche la bomba: “Gli ho anche detto: sposiamoci!” Non ci resta, dunque, che scoprire se la risposta di Angelo sarà un ‘sì’.



