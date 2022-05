Lucia Bramieri in ospedale, come sta?/ “Esame invasivo, in attesa della biopsia”

Lucia Bramieri: esame invasivo per accertamenti

Lucia Bramieri si trova all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano. A rivelarlo è stata la stessa Lucia con un post, pubblicato poche ore fa, sul suo profilo Instagram: “Ero molto indecisa se pubblicare questo foto poi alla fine ho deciso di farlo perché la vita non è solo lustrini paillettes e tacchi a spillo…”, ha scritto la nuora di Gino Bramieri. Poi ha spiegato il motivo per cui si trova nella struttura ospedaliera milanese. “Stavo male da mesi ed ora mi sono sottoposta ad un esame molto fastidioso ed invasivo per accertamenti. In attesa dell’ esito della biopsia”. Lucia Merisio, vedova di Cesare Bramieri, ha invitato i suoi numerosi follower, a non fermarsi alle apparenze, perché spesso chi c’è vicino nasconde il suo dolore: “Non sempre l’erba del vicino è la più verde… a volte il vicino nasconde con un sorriso il suo dolore e preoccupazione. Regala sempre un sorriso fa tanto bene a chi lo riceve e non costa nulla! Anche se la paura fa tremare non devi smettere mai di lottare!”. La hair stylist non ha voluto rivelare l’esame a cui si è sottoposta, ma molto probabilmente condividerà l’esito.

Amici 21, Nunzio a Maria De Filippi/ “Hai colmato il vuoto della mancanza di mamma…”

Lucia Bramieri: preoccupazione anche per la madre

A fine 2021 Lucia Bramieri aveva condiviso su Instagram l’esperienza vissuta dalla madre, prima di essere ricoverata all’Ospedale Niguarda di Milano. “Grazie ospedale Niguarda, ora sono sicura che mia mamma è in buone mani… Non come accaduto nei giorni scorsi in un’altra struttura, che si deve vergognare per come ha gestito una paziente anziana con tante patologie e un quadro clinico molto grave… Per ora non faccio nomi… Ma li farò presto!”, aveva scritto sul suo profilo social. Lucia Merisio e Cesare Bramieri si sono sposati nel 1994 e sono rimasti insieme 14 anni, fino al 2008 anno della morte di Cesare, dopo una lunga battaglia contro il cancro. “La vita mi ha dato tante cose e mi ha tolto tantissimo… È stata una sofferenza così forte che non l’ho ancora tolta dalle spalle. Ho avuto un marito che mi ha dato tutto quello che aveva e forse anche di più. Era un marito che stava dalla mia parte a prescindere. Mi avrebbe difeso di fronte a tutti”, aveva raccontato nella casa del Grande Fratello ricordando il marito.

Michela Berini, chi è la fidanzata Andrea Melchiorre?/ Ex Uomini e Donne innamorato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucia Bramieri (@lucia_bramieri_official)

LEGGI ANCHE:

David di Donatello 2022/ Diretta streaming video cerimonia candidati: film e attori

© RIPRODUZIONE RISERVATA