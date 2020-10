Lucia Bramieri “look esagerato” a Pomeriggio 5/ D’Urso: “Il problema è l’insieme”

Si parla di body shaming, di foto provocanti miste ad età non più giovanissime nel salotto di Pomeriggio 5. Si discute in particolare di Carmen Di Pietro e Lucia Bramieri, criticate su Instagram per aver osato un po’ troppo, postando foto audaci e senza veli. In studio le critiche continuano quando l’attenzione cade sul look della Bramieri. Scarpe altissime e vistose, jeans con frange e stracciati, maglia aderente rosa, un look che qualcuno in studio definisce ‘esagerato’. Karina Cascella punta l’attenzione sulle scarpre, Caterina Collovati però aggiunge “Vada anche per le scarpe, ma quei jeans stracciati… dai!” In qualche modo, anche la conduttrice sembra condividere parte del pensiero delle sue ospiti sul loook della Bramieri.

Barbara D’Urso, consigli di look a Lucia Bramieri

“Ci sono alcuni casi in cui si esagera!” esordisce Barbara D’Urso, parlando appunto di abbigliamento e buon gusto. “Il problema non sono le scarpe, il top, i jeans ma è tutto l’insieme di queste cose” continua, con riferimento al look esibito oggi in studio a Pomeriggio 5 da Lucia Bramieri. E continua: “Magari se con quelle scarpe avessi messo un tubino nero l’effetto sarebbe stato diverso!” conclude la conduttrice. “Sì, oggi ho voluto un po’ esagerare” ammette infine la Bramieri. Difende il suo look e il suo modo di essere Floriana Secondi, in collegamento col salotto di Pomeriggio 5, complimentandosi con i 59 anni della Bramieri e la sua bellezza.



