Lucia Bramieri, malore della mamma/ “La vita è imprevedibile, questi i veri valori”

Malore nella notte per la mamma di Lucia Bramieri, ex concorrente del Grande Fratello, nonché ex moglie di Cesare, figlio del grande Gino Bramieri. Attorno alle ore due fra martedì 24 e mercoledì 25 settembre, la Bramieri ha pubblicato sulla propria pagina Instagram un video in cui viene ripreso un macchinario del pronto soccorso per misurare i battiti del cuore e quant’altro, con annessa la didascalia: “Questo messaggio è solo per dirvi che la vita è imprevedibile… dal salotto di Barbara D’Urso ad una notte al pronto soccorso per mia mamma.. è tutto un attimo!! Questi sono i veri #valori non le chiacchiere di chi parla di valori ma forse non ne conosce nemmeno il significato.. Vi aggiornerò presto.. Scusate l’assenza”. Come anticipato dalla stessa Bramieri, nel pomeriggio di ieri era ospite presso il salotto di Pomeriggio Cinque, nota trasmissione televisiva condotta da Barbara D’Urso, per parlare della storia d’amore finita fra Kikò e Ambra, e nel giro di poche ore si è ritrovata al pronto soccorso a dover soccorrere la propria madre.

LUCIA BRAMIERI, MALORE DELLA MAMMA NELLA NOTTE Lucia ha voluto informare immediatamente i suoi follower della situazione con un post/video, per poi non scrivere più nulla, con la speranza ovviamente che il tutto si sia risolto e che non si tratti di nulla di grave. Numerosi i commenti lasciati dai suoi seguaci, come ad esempio “Buongiorno Lucia, conosco i momenti di apprensione che stai vivendo per la tua mamma, li vivo purtroppo spesso anche io con la mia, per questo mi permetto di dirti coraggio e vedrai che tutto si risolve, un abbraccio forte forte”, oppure “Stai vicino alla tua mamma e fregatene di tutto il resto”, infine “Sono al tuo fianco.. Per qualsiasi cosa io ci sono”. Lucia Bramieri è stata senza dubbio una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 2018 più discusse, anche e soprattutto per via del presunto tradimento con Simone Coccia, sempre smentito dalla stessa: “Questo è un tradimento da asilo Mariuccia – ha ribadito ieri a Pomeriggio 5 – perché mangiamo una pizza, facciamo quattro salti, cantiamo, ci divertiamo e poi ci salutiamo. Ma quando si tratta di Coccia e Bramieri è sempre tradimento”.



