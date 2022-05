Lucia Bramieri “Molestata al telefono da un maiale”/ “Aiutatemi a scoprire…”

Lo sfogo di Lucia Bramieri

Disavventura telefonica per Lucia Bramieri che, dopo aver ricevuto la telefonata da un numero privato che l’ha sconvolta, si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram raccontando cosa le è successo. La Bramieri ha così spiegato di aver ricevuto una telefonata da un numero privato e di conseguenza non identificabile che si sarebbe trasformata in una molestia telefonica. “Oggi pochi minuti fa ho ricevuto da questo numero privato una telefonata a dir poco vergognosa e schifosa”, comincia così l’amaro sfogo dell’ex concorrente del Grande Fratello che poi svela ulteriori dettagli.

“Questo “maiale” dalla voce maschile è un miserabile che mi ha molestata con parole volgari, come posso fare per sapere chi è questo schifoso?”, ha aggiunto la Bramieri.

L’appello di Lucia Bramieri

Dopo aver raccontato ai followers cosa le è accaduto, Lucia Bramieri rivolge alle persone che la seguono un appello per aiutarla a capire un modo per scoprire il numero da cui sarebbe partita la telefonata. “Sicuramente ci sarà un modo.. aiutatemi per saper come fare a scoprire da quale numero è partita la telefonata. Questi esseri vanno identificati e puniti. Che schifo, vergognati. Se sapessi chi sei ti verrei a prendere io e ti sistemerei con le mie mani così ti faccio passare i bollori per sempre”, ha scritto ancora.

“Questa è violenza! Nella telefonata mi hai detto quello che mi faresti…non sai quello che ti farei io…..”, ha concluso la Bramieri.

