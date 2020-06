Lucia Bramieri “Nessuno ricorda Gino Bramieri”/ “Troppa gente con la memoria corta..”

È furiosa Lucia Bramieri. Il 18 giurno del 1996 ci lasciava Gino Bramieri, amatissimo attore che lei ha avuto l’onore di avere come suocero. Ricordiamo infatti che Lucia ha sposato Cesare Bramieri, figlio del famoso attore, di cui poi è rimasta vedova. Oggi ricade, dunque, l’anniversario della morte di Gino che Lucia ricorda su Instagram non senza polemica. La Bramieri infatti ha notato che nessuno ha ricordato suo suocero, cosa che l’ha portata a lanciare anche una frecciatina. “Il 18 giugno del 1996 Gino ci lasciava. Nessuno lo ricorda? Lo farò io con voi in diretta su Instagram… – ha scritto in un post – Vi racconterò aneddoti del cuore, e voi che ricordi avete di Gino?” Così ha poi lanciato la stoccata “Troppa gente con la memoria corta”.

Lucia Bramieri ricorda suo suocero Gino Bramieri: la polemica e l’affetto del web

“Lo Ricorderò io in diretta Instagram alle 20.30 Vi aspetto” ha scritto ancora Lucia Bramieri, ricordando l’appuntamento per questa sera. Lucia è pronta infatti a raccontare alcuni aneddoti su Gino Bramieri e forse anche qualche segreto di famiglia. Ma a chi sarà rivolto in particolare il suo attacco? L’ex gieffina lancia l’accusa ma non fa nomi, e si prepara invece a “rimediare” a questa mancanza. Intanto non manca l’affetto dei fan, che ricordano invece Gino Bramieri con tanti messaggi di affetto. Eccone alcuni: “Gino era.uno degli artisti preferiti di mio padre, che lo facevano ridere a crepapelle.”, e ancora “Un bellissimo ricordo di quando ero piccola, come lui se ne sono andati tutti i grandi della tv, come si può non ricordarlo?”





