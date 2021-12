Lucia Bramieri: “Ospedale ha gestito male mia madre malata”/ “Vergogna, farò nomi”

Lucia Bramieri ha denunciato sui social media un caso (a suo dire) di malasanità che ha visto come sfortunata protagonista sua mamma. Procediamo con ordine: soltanto poche ore fa, su Instagram, la donna scriveva che “a causa di un importante problema di salute” della madre non avrebbe potuto rispondere ai numerosi auguri di buon onomastico che stava ricevendo sul suo profilo. Inevitabilmente, la notizia ha colpito i fan dell’ex nuora dell’indimenticato e indimenticabile Gino Bramieri, che le hanno inviato molteplici commenti di vicinanza per la delicata situazione che si trovava ad affrontare.

Successivamente, però, è comparso online un nuovo scritto di Lucia Bramieri, nel quale si legge esattamente quanto riportiamo di seguito: “Grazie ospedale Niguarda, ora sono sicura che mia mamma è in buone mani… Non come accaduto nei giorni scorsi in un’altra struttura, che si deve vergognare per come ha gestito una paziente anziana con tante patologie e un quadro clinico molto grave… Per ora non faccio nomi… Ma li farò presto!!!”. Insomma, sembra proprio che, all’interno del precedente nosocomio in cui si trovava ricoverata la madre della Bramieri, più di qualcosa non sia andato per il verso giusto.

LUCIA BRAMIERI: “GLI ANZIANI VANNO CURATI CON SERIETÀ”

Poco dopo, sempre su Instagram, Lucia Bramieri ha divulgato un ulteriore messaggio di ringraziamento al Niguarda: “Grazie!! Siete dei veri angeli!! Un ringraziamento speciale alla nostra dottoressa Silvia Esposito, sempre disponibile, e anche oggi ha dimostrato come sempre grande professionalità ed umanità. Tutto ciò che non c’è stato da parte dei medici della precedente struttura!”.

Infine, un’ulteriore tirata d’orecchie all’ospedale che per primo ha preso in carico la madre: “Gli anziani vanno curati con serietà, non con superficialità come hanno fatto con mia mamma! Per voi sono pazienti, per noi sono madri e padri: capite la differenza?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᒪᑌᑕIᗩ ᗷᖇᗩᗰIEᖇI (@lucia_bramieri_official)





