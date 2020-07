Lucia Bramieri, paura per la mamma/ “Non perdiamo la voglia di lottare…”

Lucia Bramieri rassicura tutti i suoi followers dopo il ricovero della mamma in ospedale. Con un sorriso radioso, Lucia Bramieri abbraccia la mamma e svela ai fans cos’è accaduto nelle scorse ore senza scendere nei dettagli. “E già.. e siamo ancora qua!! Ieri pronto soccorso poi ricovero… Ma noi non perdiamo il sorriso e la voglia di lottare! Per fortuna la situazione sta migliorando“, ha scritto su Instagram la Bramieri. L’ex gieffina, poi, ringrazia tutto il personale medico dell’ospedale che si sta prendendo cura della madre. “Grazie di cuore a tutti i medici infermieri e tutto il personale compresi i volontari delle ambulanze siete veramente delle persone di grande umanità! Che Dio vi benedica“, aggiunge ancora la Bramieri che si occupa della madre personalmente.

LUCIA BRAMIERI: “DURANTE IL LOCKDOWN HO AVUTO PAURA PER I MIEI GENITORI”

Lucia Bramieri, in un’intervista rilasciata Emme Press, lo scorso 29 maggio, ha raccontato la paura provata per i genitori durante la quarantena che ha trascorso da sola a Milano. “Io l’ho passata da sola a casa a Milano, vivo da sola, con i miei ricordi, con il mio Telegatto. (Ride). I primi giorni sono stata ferma immobile, ho avuto un po’ di paura per i miei genitori anziani ma poi a casa ho tirato fuori vecchi album di fotografie, il mio armadio dei ricordi e sono tornata indietro nel tempo!”, ha raccontato la Bramieri che, dopo essere stata una protagonista del Grande Fratello, non esclude di poter partecipare ad altri reality. “Farei anche l’isola ma dovrei superare la paura di buttarmi dall’elicottero e sicuramente avrei l’ansia della distanza dai miei genitori che sono anziani ma potrei comunque valutare la proposta. Rifarei un GF, farei molto volentieri anche La Talpa ma soprattutto La Fattoria che mi piaceva moltissimo. Sono pronta a rimettermi in gioco, ne ho cose da raccontare, ho avuto poco tempo per farlo nel mio reality”, ha dichiarato.





