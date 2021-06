Lucia Bramieri “Risposarmi con Angelo? Non lo escludo”/ “Vorrei tornare al GF!”

“Tanti ricordi affollano la mia mente. Non potrò mai dimenticare il giorno della scomparsa di Gino, è stato un giorno particolarmente difficile.” Inizia così la chiacchierata di Lucia Bramieri in diretta su RTL 102.5 News, durante la rubrica Trends&Celebrities condotta da Francesco Fredella. Il ricordo va infatti all’ex suocero Gino Bramieri, scomparso proprio il 18 giugno del 1996. Lucia, che è stata sposata con Cesare Bramieri, ora ha un altro uomo nel suo cuore e non esclude che un giorno potrebbe diventare suo marito. L’uomo in questione si chiama Angelo e sul loro rapporto svela: “L’amore va bene, potrebbe svilupparsi in maniera importante d qui a fine anno. – così aggiunge – Frequento una persona in maniera molto seria, più grande di me. Sposarmi di nuovo? Non lo escluderei. Il matrimonio è una cosa bella, fatta con la persona giusta…”.

D’altronde, Lucia Bramieri amerebbe che il suo Angelo le facesse una sorpresa magari mentre è impegnata come concorrente in qualche reality: “Se mi dovessero proporre un altro Grande Fratello avrò anch’io un fidanzato o un marito che potrà venirmi a trovare.” ha ammesso. Ricordando infatti che “Quando l’ho fatto la prima volta non avevo nessuno… Poi da scoprire di me c’è ancora tantissimo!” In merito alla convivenza con Angelo, sul finale la Bramieri ha ammesso, in diretta radio, che “Non conviviamo in maniera continuativa. Lui non abita a Milano, quindi quando è a Milano si ferma da me altrimenti vado io a fare qualche weekend da lui.”

