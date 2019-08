Lucia Bramieri, sofferto sfogo/ “Vorrei tornare bambina, gioie e dolori mi hanno…”

Lucia Bramieri si lascia andare ad un sofferto sfogo su Instagram. L’ex gieffina e opinionista, dopo aver chiuso la storia con l’ex cavaliere di Uomini e Donne, Gianluca Mastelli, è finita al centro del gossip per alcune foto in cui era in compagnia di Simone Coccia Colaiuta con cui ha condiviso l’esperienza nella casa del Grande Fratello 15. Foto che avevano fatto pensare ad un flirt tra i due che, però, è stato prontamente smentito dalla stessa Bramieri. Attualmente single, Lucia Bramieri è stata colta da un momento nostalgico e, in preda ai ricordi e a quella che è stata la sua vita finora, ha scritto un post in cui confessa che le piacerebbe tornare indietro nel tempo, precisamente agli anni dell’infanzia quando non sapeva cosa sarebbe accaduto nella vita e tutto era magico.

LUCIA BRAMIERI, SFOGO SU INSTAGRAM: “VORREI TORNARE BAMBINA…”

“Vorrei tornare bambina.. Forse cambierei tante cose.. Eviterei tante persone.. O forse No!!!” – comincia così lo sfogo di Lucia Bramieri sotto ad una sua foto da bambina. Ripercorrendo tutti gli anni vissuti, però, Lucia Bramieri ammette che rifarebbe tutto perchè altrimenti non sarebbe diventata la persona che è oggi. “Rifarei tutto ciò che ho fatto perché non ho fatto male a nessuno e nel bene o nel male ho percorso la mia strada a volte con tanti ostacoli ma anche tante soddisfazioni.. Goie e dolori, sorrisi e lacrime un mix che hanno fatto della mia vita una vita VERA!!! Grazie a chi ha percorso un pezzo di strada con me.. A chi mi ha dato la sua mano sostenendomi nelle salite più difficile, grazie anche a chi mi ha fatto piangere perché quelle lacrime mi hanno resa più forte.. ma soprattutto grazie a chi le mie lacrime le ha asciugate regalandomi un sorriso nei momenti più tristi”, conclude Lucia che ha ricevuto il sostegno dei followers che le hanno augurato di trovare presto un motivo per tornare a sorridere.







