Lucia Bramieri “Vorrei svegliarmi da questo incubo” / “Da sola non ce la posso fare”

Non è un momento facile per Lucia Bramieri, che ha deciso di affidarsi ai social per spiegare ai fan le difficoltà che sta attraversando. «Sono pigramente scesa a fare la spesa con prescrizione medica! Direi che non mi manca niente», ha esordito nel post pubblicato su Instagram. Quello della vedova di Cesare Bramieri, figlio del famoso attore Gino Bramieri, è a tutti gli effetti uno sfogo. «Vorrei svegliarmi quando questo incubo sarà finito ma ho un motore che mi spinge ogni giorno a scendere dal letto ed alzarmi sono i miei genitori». Lucia Bramieri ha spiegato che loro rappresentano il motivo per il quale resiste in questa fase così complessa. «Solo per loro trovo ancora la forza di reagire». Parlando a cuore aperto con i suoi fan, Lucia Bramieri ha spiegato che solitamente emerge la sua parte ironica e scherzosa, oltre che combattiva. «Ma oggi sento un peso enorme sulle spalle che mi schiaccia verso il basso.. togliendomi forza ed energia».

LUCIA BRAMIERI, SFOGO SOCIAL: “ERO FELICE E SORRIDENTE…”

Lucia Bramieri usa due hashtag eloquenti nel suo post su Instagram. In uno dice di essere stanca, nell’altro che passerà. Ma ammette anche: «Ma da sola non ce la potevo fare». Ma la nuora del compianto Gino Bramieri fa anche una promessa ai suoi fan: «Tornerò più forte di prima. Vi abbraccio come sempre». Alla fine del post si lascia però andare ad un’altra riflessione in merito al lockdown: «Sei riuscito a far piangere intere famiglie disperate hai azzerato la nostra autostima e dignità cos’altro vuoi fare????? Non ci ricovereranno più per coronavirus ma direttamente in psichiatria!!». E così ha ribadito di essere sì forte, ma anche fragile. Nelle Instagram Stories ha poi pubblicato una foto in cui appare sorridente: «Voglio ricordarmi così. Quando felice e sorridente avevo voglia di fare shopping. Oggi non ho più voglia nemmeno di alzarmi dal letto se non per correre ad aiutare i miei genitori».





