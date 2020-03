Lucia Bramieri vs Antonella Elia e Alfonso Signorini/ “Tutto ok? Non siamo stupidi!”

Lucia Bramieri, personaggio pubblico e nuora del compianto Gino Bramieri, non ha perso occasione, attraverso il proprio profilo Instagram, per “ferire il colpo” e lanciarsi in un attacco frontale nei confronti del Grande Fratello Vip 4. In particolare, sono stati due i suoi bersagli: la concorrente Antonella Elia e il conduttore, nonché direttore del settimanale “Chi”, Alfonso Signorini. La donna ha esordito così, nel suo post: “Adesso però una cosa lasciatemela dire su questo Grande Fratello Vip 2020… Antonella Elia tutto a posto? Capisco le provocazioni, capisco lo stress capisco, che dopo un po’ di giorni saltino gli equilibri e le tensioni aumentino… Ma questo non giustifica offese aggressioni verbali e fisiche… La gente vi guarda, cari i miei ‘Vipponi’!”. Una citazione volontaria, quest’ultima, per ricollegarsi all’altra sua “vittima” prescelta, il padrone di casa Alfonso Signorini. “Per il momento – ha proseguito Lucia Bramieri – ne hanno squalificati due di ‘Vipponi’…Ma secondo me ce ne sarebbero altri che meriterebbero un bel ‘devi immediatamente abbandonare la casa’! Dài, su, non prendiamoci in giro… Non ci possono e non ci devono essere figli e figliastri.. Il pubblico non è stupido: vede, sente e capisce!”. Un pensiero, quest’ultimo, condiviso da molti suoi follower e anche da Clizia Incorvaia, che, nella sua apparizione televisiva a “CR4 – La Repubblica delle donne”, ha evidenziato la bontà del provvedimento assunto dal Grande Fratello nei suoi confronti, rimarcando però che dopo la sua uscita altre situazioni avrebbero dovuto essere sanzionate con la medesima severità adottata con lei.

