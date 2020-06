Lucia Bramieri vs Francesco Fredella/ Nega vacanza alle Maldive, ma fa una figuraccia

Francesco Fredella rivela un clamoroso retroscena su Lucia Bramieri a Live Non è la D’Urso. In studio si parlava della vicenda relativa al Telegatto, quando interviene in collegamento il giornalista di Libero, conduttore radiofonico a RTL 102.5 e opinionista di Rai e Mediaset. “Se posso un attimo stemperare e dire una cosa a Lucia… C’è stata una polemica quando Gino si ammalò nel 1996 e lei andò in vacanza alle Maldive se non ricordo male”. La nuora del grande Gino Bramieri sbotta subito: “Ancora? Ricordi malissimo”. Allora Maurizio Coruzzi si inserisce: “Lasciamolo finire, così comprendiamo anche noi magari”. Allora Fredella spiega: “Si può anche leggere, non è vero? Io ricordo di una vacanza, sei andata in vacanza durante una malattia. C’è qualcosa che gira, sui siti di legge, c’è”. Ma la Bramieri non vuole saperne: “Non è vero, non è assolutamente vero. Questa è una falsità, girano un sacco di cose. Non è vera e te lo posso assicurare”.

LUCIA BRAMIERI VS FRANCESCO FREDELLA MA FA FIGURACCIA..

Lucia Bramieri smentisce la circostanza raccontata a Live Non è la D’Urso da Francesco Fredella sulla sua presunta vacanza alle Maldive mentre il suocero stava male. “Ma questo lo stai dicendo tu, suo figlio non sarebbe mai andato in vacanza mentre il padre stava morendo”. Ma il giornalista e conduttore radiofonico la incalza: “Non avevi fatto tu una vacanza?”. E allora la Bramieri smentisce categoricamente: “Ma io sono andata in vacanza da sola senza mio marito? Ma assolutamente no”. Poi per spostare subito l’attenzione, tira in ballo un’altra vicenda, ma finisce per fare una figuraccia, non a caso tutti i presenti in studio scoppiano a ridere, Barbara D’Urso compresa. “Voglio dire una cosa a Francesco: lascia stare queste vacanze che non c’entrano e non sono vere… Ti avevo chiesto più di una volta pregandoti di scrivere due righe, non la Divina Commedia, sull’anniversario di Gino, e tu mi hai detto sì e che mi chiamavi, ma non hai fatto nulla”. E lui la mette subito in riga: “Tu mi hai mandato dei messaggi e ti ho detto che ti avrei chiamato e intervistato, ma i tempi li decido io. Non è che se lei mi chiama per un’intervista io devo farla subito”. La conduttrice spiazzata sorridendo chiude la questione: “Ma cosa c’entra adesso? Ma non glielo potevi dire al telefono? Potete dirvelo al telefono fra di voi?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA