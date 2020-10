Lucia Bramieri Vs Franceska Pepe “Non la sopporto”/ “Oppini? Mi piace, ma da mamma”

Anche Lucia Bramieri è una fan della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lei, che nella Casa c’è stata, ha una critica da fare ad una concorrente di quest’anno: Franceska Pepe. “Non la sopporto proprio! Mi ammoscia quella, ma come parla? – ammette ai microfoni di RTL 102.5 nel digital space di Viaradio autostrade per l’Italia con Francesco Fredella – A me sembra sempre che viva in un mondo tutto suo, fantastico… A me fa addormentare! Ma poi la figura che ha fatto con Sgarbi a Live non è la D’Urso… prima dice di essere la fidanzata, poi che non l’ha visto, ma dai! Lasciamola stare!” Se la Pepe non le è proprio simpatica, c’è invece nella Casa chi l’ha colpita molto: “Gli uomini? Sono tutti un po’ fuori età per me però devo dire che mi piace tanto Francesco Oppini! Fidanzato? Mica mi ci devo fidanzare! Poi uno che è fidanzato non più essere invitato a cena!”

Lucia Bramieri: “Ho un pensiero fisso: si chiama Daniele Pompili!”

Se Francesco Oppini sicuramente la affascina come uomo, Lucia Bramieri annuncia che c’è un altro uomo ad aver fatto breccia nel suo cuore: “Io però ho un altro pensiero fisso: Daniele Pompili! Non sono innamorato però l’ho conosciuto e mi piace.” Stiamo parlando dell’ex di Floriana Secondi, ultimamente al centro del gossip per le dichiarazioni fatte da Manila Gorio. La Bramieri cambia però pagina e sul finale del suo intervento in radio torna a parlare della questione telegatto. “Il telegatto ce l’ho ancora io. – ammette, poi chiarisce – La signora Angela Baldacchini, ultima compagna di Gino Bramieri, non si è fatta più sentire quindi resta con me.” Così lancia l’appello: “Se lei accettasse un incontro con me da Barbara io ne sarei molto felice, così chiariamo questa vicenda una volta per tutte! Io sono qui che la aspetto perché non ho nulla da temere”.



