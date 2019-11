Lucia Bramieri Vs Wanda Fisher/”Il tuo fidanzato corteggia me, io non sono naturale!”

Non è la prima volta che Lucia Bramieri discute con Wanda Fisher ma questa volta invece di farlo nel salotto di Barbara d’Urso hanno deciso di farlo via social o, almeno, lo ha deciso la vedova Bramieri che fresca fresca di fasciatura e piccolo intervento, ha pensato bene di pubblicare sui social un video in cui non le manda di certo a dire alla sua “rivale”. Un vero e proprio attacco frontale che non ha risparmiato nomi e cognomi e non solo della destinataria del suo messaggio ma anche altre persone che sono state taggate chiaramente dalla Bramieri che ha intenzione di andare dritta al punto partendo dal presupposto che lei “è naturale” a differenza di altre (vedi Wanda Fisher, che continua a nascondere la sua età), ma quella che lei definisce il suo fidanzato è un vero e proprio farfallone.

L’ATTACCO DI LUCIA BRAMIERI AI DANNI DI WANDA FISHER

Lucia Bramieri scrive sui social: “Sono tornata intervento okkkk ora sono fidanzata per 40 giorni con il mio tutore ma parlando di fidanzati e corteggiatori… Attenta Wanda Fisher perché il tuo giovanissimo spasimante (Piero Facendola) l’anno scorso corteggiava me e Malena, è un poliamoroso un po’ farfallione!!! Ma ti prego svelami il tuo segreto siamo “quasi” coetanee ma tu sei tutta naturale…io invece no.. Sarà questa la tua arma vincente????“. Sicuramente la risposta di Wanda Fisher arriverà ma potrebbe essere la tv il luogo giusto per chiarire non solo il fatto che lei è la vera fidanzata di questo fantomatico personal trainer che sembra corteggiare tutto, ma anche il fatto che lei sia tutta naturale e abbia la stessa età della Bramieri. Questa volta il suo messaggio andrà fino in fondo?

Ecco il video pubblicato da Lucia Bramieri:





