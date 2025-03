Lucia, chi è la Dama del Trono Over di Uomini e donne

Tra le Dame di questa edizione di Uomini e donne (qui le anticipazioni della nuova registrazione) c’è anche Lucia, che si è distinta la scorsa settimana per una sfilata che ha fatto parecchio parlare di sé e alimentato un dibattito in studio, soprattutto tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Anche Lucia, come tutti i protagonisti del parterre over del programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è alla ricerca dell’anima gemella: ma che cosa sappiamo della Dama?

Le principali informazioni sono state fornite in una breve biografia pubblicata su Uomini e donne magazine, la rivista ufficiale dedicata al dating show. Lucia è nata il 10 dicembre 1973 e il suo segno è il Sagittario: ha 51 anni, è di professione barista e nel programma sogna di trovare l’uomo ideale: esteticamente sogna di incontrare qualcuno di alto, brizzolato e dalla carnagione olivastra, mentre caratterialmente deve essere premuroso e altruista. Inoltre, la Dama è una grande appassionata di musica e non può fare a meno della sua libertà di movimento e di pensiero.

Lucia, la sfilata ispirata a Tina e che ha fatto infuriare Gemma: “Di pessimo gusto!“

Come anticipato, Lucia la scorsa settimana è stata tra le protagoniste della sfilata femminile a Uomini e donne e ha voluto omaggiare Tina Cipollari. Sulla passerella ha infatti sfoggiato un look ispirato alla storica opinionista del programma, ma soprattutto ha “scherzato” con una mummia al suo fianco che ricorda i siparietti tra Tina e Gemma Galgani nel corso degli anni. La Cipollari ha apprezzato, esclamando: “Sono onorata di questo omaggio, ti ringrazio!”. Furiosa invece Gemma: “L’ho trovato davvero di pessimo gusto“.

Lucia ha cercato di giustificarsi sottolineando l’intento gioco della sfilata: “Gemma ma non era contro di te, era solo un gioco!“. La dama torinese però non ha sentito ragioni: “Ma che solidarietà, fai la sua imitazione ed evita la mummia!“. Lucia però ha sottolineato nuovamente: “Non ti volevo offendere credimi, io sono molto ironica e mi piace scherzare“. Gemma, a quel punto, ha sbottato: “Ironica ma su te stessa e su di lei, la mummia te la potevi anche risparmiare! Tu non ti sei mai accorta di quanto mi avesse dato fastidio la mummia e di quanto fossi mortificata? Sfrutta le tue capacità, fai l’imitazione di Tina ma evita la mummia! Vivi di luce propria e non adoperare altre cose“.