Chi è Lucia Di Franco, compagna di Herbert Ballerina: i due stanno insieme da diversi anni e hanno collaborato più volte

Da qualche anno, al fianco di Herbert Ballerina c’è una donna, Lucia Di Franco. A quanto pare i due sarebbero legati ormai da tempo: l’amore tra il comico e attore sarebbe scoppiato proprio sul set, considerando che anche Lucia fa l’attrice. I due hanno cominciato la loro collaborazione nel 2016 nel lungometraggio Omicidio all’italiana e da quel momento è cominciata una storia d’amore che va avanti ancora oggi. Sono molti, infatti, i video comici di Herbert Ballerina e Lucia Di Franco insieme: i due continuano a collaborare dal punto di vista professionale anche se ormai da tempo sono legati.

Sono poche le informazioni in merito alla compagna di Herbert Ballerina: non sappiamo infatti molto sulla sua vita privata, al di là della storia d’amore con Herbert che prosegue ormai da tempo. I due, appare evidente, si sono conosciuti sul set. Nonostante questo, però, non hanno mai condiviso pubblicamente la loro vita privata, tenendola tale e vivendosi il loro amore in maniera intima.

Chi è Lucia Di Franco, compagna di Herbert Ballerina: di origine siciliana

Lucia Di Franco è originaria della Sicilia: la compagna di Herbert Ballerina è nata ad Agrigento ma non è chiaro quale sia l’anno di nascita. Sappiamo però che la giovane si è trasferita a Milano per studiare recitazione, frequentando la Scuola di recitazione Centro Teatro Attivo. Successivamente ha frequentato l’Accademia d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano.