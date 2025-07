Lucia di Temptation Island travolta dalla passione per Salvatore: paparazzata con il tentatore mentre Rosario subisce il terzo tradimento!

Lucia di Temptation Island non smette mai di stupirci! Dopo la puntata di ieri, mercoledì 30 luglio 2025 ha fatto molto parlare di sè per il tradimento al fidanzato Rosario, dato che in seguito al percorso nel reality di Canale 5 si è scoperto che la ragazza aveva visto di nascosto il tentatore Andrea. Ma gli scoop non sono finiti qui, dato che Lorenzo Pugnaloni ha rivelato un’altra notizia proprio stamattina: Lucia è stata vista anche con il tentatore di Valentina, Francesco.

Chi è Sonia Mattalia di Temptation Island 2025? La pagella/ Da regina a delusione: così ha perso consensi

Ma i paparazzi l’hanno beccata anche con Salvatore, ‘Salvo’, anche lui uno dei single di Temptation Island. A Lorenzo Pugnaloni è stata mandata una foto della ragazza in un centro commerciale sulle scale mobili con il tentatore, un segno che non lascia dubbi sulla relazione finita con l’ex fidanzato Rosario. Quest’ultimo ha ricevuto una grande doccia fredda dopo aver scoperto il misterioso gruppo Whatsapp con i tentatori, per poi venire a sapere che la ragazza si era vista a sua insaputa con Andrea. Nella serata di mercoledì 30 luglio è stata mandata in onda la telefonata silenziata tra il fidanzato e il single, e vista la reazione di Rosario, la bugia è stata confermata: “Lei mi ha scritto e abbiamo deciso di vederci in una città neutra per mantenere la riservatezza. Volevamo capire se potesse nascere qualcosa di reale“.

Simone Margagliotti, chi è? Pagella dopo Temptation Island 2025/ Tra teorie del complotto ed egocentrismo

Lucia di Temptation Island, terzo tradimento a Rosario: cosa sta succedendo

Quello che sta succedendo nella vita privata di Lucia non è ancora chiaro ma di sicuro ha voltato pagina dopo la storia d’amore con Rosario. La fidanzata non ha ancora confermato il suo stato sentimentale dopo Temptation Island, e al momento nessuno dei tre tentatori con cui è stata vista (Andrea, Francesco e Salvatore) si sono fatti sentire dicendo la loro sulla situazione. Nei prossimi giorni, però, verrà chiarito ulteriormente quello che è successo in seguito al reality.