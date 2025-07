Temptation Island, caos su Rosario e Lucia: “Rapporto costruito a tavolino”, Deianira lancia la bomba. Fan delusi.

Rosario e Lucia di Temptation Island hanno generato il caos tra i fan del reality dato che ormai dall’inizio della trasmissione gira voce che la loro relazione sia tutta costruita. All’interno del programma di Canale 5 il loro rapporto non è stato molto approfondito, ma di certo i telespettatori si sono parecchio affezionati alla personalità del fidanzato, sempre pronto a dare consigli agli altri uomini nel villaggio e spesso scoppiato in lacrime per via dei video di Lucia che non si è mai mostrata troppo convinta della loro relazione.

Poco fa è arrivata l’ennesima voce sul loro rapporto sospetto. A diffonderla è stata Deianira Marzano: “Deia amici di di Lucia di temptation dicono che lei lo cornifichi da tempo con il suo ex“, si legge nelle sue storie su Instagram. Infatti, la più sospettata è proprio Lucia di Temptation Island, la quale è apparsa fin troppo tranquilla in varie occasioni e ha dato l’idea di essere concentrata solo sulle telecamere.

Rosario e Lucia di Temptation Island sono usciti insieme? La segnalazione che cambia tutto

Nonostante le voci sul loro rapporto finto, alcune segnalazioni si contraddicono l’una con l’altra. Poco tempo fa, infatti, sono arrivate voci positive sulla loro relazione: “Sabato scorso, li ho visti insieme in un supermercato di Vimodrone. Lui con un’anguria gigante sulla spalla che passeggiava per il negozio. Suppongo quindi siano usciti insieme dal programma” aveva detto un follower di Deianira Marzano. Se fossero usciti insieme dal programma, si smonterebbero tutte le accuse di tradimento da parte di Lucia.

La coppia si è presentata nel programma condotto da Filippo Bisciglia per dare una svolta ad un rapporto che ormai da tempo sembra bloccato. I due vivono lei a Modena e lui a Milano, ma Rosario non si muove per andare più vicino a lei e iniziare una convivenza. Il ragazzo sente che questo passo dovrebbe essere qualcosa di più spontaneo, così Lucia di Temptation Island gli ha dato l’ultimatum: se non usciranno insieme dal reality, la loro relazione sarà finita per sempre.