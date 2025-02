Lucía Dominguín Bosé, chi è la figlia di Lucia Bosè e Luis Miguel Dominguin

Lucía Dominguín Bosé è la figlia della celebre attrice Lucia Bosè e frutto d’amore della storia che la madre ebbe con il torero spagnolo Luis Miguel Dominguín. Classe 1957, Lucia è la sorella del famoso cantante Miguel Bosè; pure lei fa parte del mondo dello spettacolo, come attrice e concorrente di diversi programmi televisivi in Spagna. È anche mamma di quattro splendidi figli, tra cui la modella Bimba Bosé, scomparsa nel 2017. Sul fronte lavorativo, come dicevamo, Lucía Dominguín Bosé ha preso parte a diversi programmi come “MasterChef Celebrity” e “Pesadilla en El Paraíso”.

La sua carriera nel piccolo e nel grande schermo, tuttavia, è cominciata diversi anni prima, negli anni settanta, quando prese parte a diversi film, come “Vera, un cuento cruel” e “Momentos”. Sul fronte settimanale, sappiamo che è stata sposata due volte. Dal primo matrimonio con Alessandro Salvatore ha avuto due figli, altri due dalla relazione successiva con Carlos Tristancho.

Lucía Dominguín Bosé, la gioventù trascorsa a Londra e il rapporto con la famiglia a Domenica In

Guardando alla sua infanzia e alla sua giovinezza, nel 1968 Lucia Dominguin ha dovuto fare i conti con la separazione dei genitori. Ha vissuto buona parte del tempo con mamma, ben presto però si trasferisce in Inghilterra dove impara perfettamente l’inglese. Da lì l’ingresso nel mondo della moda, grazie alla sua statura e ad un fisico che le ha permesso di cogliere diverse opportunità lavorative.

Dal 2020, dopo la scomparsa dell’amata mamma, ha ereditato il suo “ruolo” all’interno della famiglia, divenendo di fatto un simbolo. Oggi, domenica 2 febbraio, l’attrice ed ex modella è pronta a raccontarsi tra presente, passato e futuro in una intervista a Domenica In nel salotto di Mara Venier.

