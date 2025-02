Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e del torero Luis Miguel Dominguin, ha vissuto fasi della sua vita estremamente altalenanti, tra amori, figli e matrimoni finiti male. Per quanto concerne le questioni di cuore, Lucia ha avuto due grandi storie d’amore, quella con Alessandro Salvatore e quella successiva con Carlos Tristancho. Quattro figli sono nati da queste due relazioni, dalla prima Olfo e Bimba Bosé, la modella, cantante e attrice venuta a mancare nel 2017 per via di una maledetto cancro al seno.

Michele Guardì, chi è: "Ho lanciato tanti conduttori"/ "Mio padre? Era silenzioso, parlava con gli occhi"

Dal secondo matrimonio invece sono nati altri due figli, che sono Jara e Lucía Tristancho. Sui figli dell’attrice non si hanno moltissime informazioni, anche se è chiaro che la famiglia Dominguin abbia avuto, in generale, un’impronta prettamente artistica.

Lucia Dominguin, il dramma della figlia Bimba, morta nel 2017 a causa di un tumore: una grave perdita per l’attrice

Tra i dolori più grandi vissuti da Lucia, come dicevamo, c’è senza alcun dubbio la perdita della figlia Bimba, ammalatasi di cancro. Nel 2017 la figlia è venuta a mancare e la vita di Lucia si è inevitabilmente incupita. Nonostante il dolore e le difficoltà, Lucia Dominguin ha cercato di riprendere in mano la propria quotidianità e di far fede agli impegni della sua vita quotidiana.

Miguel Bosè, chi è?/ Da big della musica a negazionista convinto: "Mia madre Lucia non morì per Covid"

Di sicuro la morte di Bimba ha rappresentato un durissimo colpo per la donna, che ancora oggi fatica a parlarne. Vedremo se nel corso dell’intervista a Mara Venier, nel salotto di Domenica In, riuscirà a ripercorrere le tappe della lotta alla malattia che se la portò via.