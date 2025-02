La puntata odierna di Domenica In ha accolto non solo una donna di spettacolo, ma soprattutto una persona dotata di una forza incredibile; capace di sopportare e sublimare grandi dolori mantenendo nel suo cuore la bellezza dei ricordi e l’amore di quello che è stato. Stiamo parlando di Lucia Dominguin, figlia di Lucia Bosè e sempre amata dal pubblico italiano come proiezione dell’affetto che ha riscosso la mamma in tanti anni di splendida carriera. L’intervista nel salotto di Domenica In è stata toccante nella sua totalità, scandita da ricordi indelebili e da accenni anche inediti.

Lucia Dominguin parte dal ricordare la sua amata mamma, Lucia Bosè: un faro nel mondo dello spettacolo ma un esempio soprattutto in qualità di donna. “Com’era mamma? Era una diva, anche i miei figli lo dicono; non voleva mai essere chiamata nonna. Lei ha giocato molto con il suo personaggio e ci siamo divertiti tantissimo, ogni giorno della mia vita è stata una lezione”. Simpatico e al contempo emblematico anche il racconto del suo rapporto con il fratello, Miguel Bosè. “Il momento più terrorifico è stato qui a Roma con le fan che gli strappavano i vestiti! Io non ero gelosa ovviamente, ero la prima fan. Se siamo ancora uniti? Lui adesso abita in Messico, ma non conosco il motivo di questa sua scelta”.

Lucia Dominguin a Domenica In: “Il rapporto tra mamma e mia figlia Bimba…”

Lucia Dominguin ha vissuto il dolore forse più innaturale, la prematura e triste scomparsa di sua figlia Bimba; strappata alla vita da una terribile malattia a soli 41 anni. “Lei non è andata via, è ancora qui…”, parole semplici – sempre oggi a Domenica In – accompagnate da un gesto verso il cuore che racchiude un significato trasversale, d’amore puro. “Mia mamma scrisse un poema dedicato a mia figlia Bimba… Era quasi più sua figlia, avevano un legame davvero speciale; spesso le nonne sono ancora più vicine alle nipoti. C’era un amore tra loro assoluto, incredibile. Mia figlia era una donna eccezionale, fortissima”.