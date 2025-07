Lucia e Francesco Sole stanno insieme? Esplode il gossip prima del via di Temptation Island

Una nuova segnalazione spiazza il pubblico a pochi giorni dal via di Temptation Island, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia su Canale Cinque. Tra Lucia e il celebre volto social Francesco Sole sembra esserci qualcosa. Stando a quanto riportato da Very Inutil People che la fidanzata di Rosario pare sia stata sorpresa nei giorni scorsi al fianco del celebre influencer. Non ci sarebbero delle prove fotografiche, ma secondo il portale tra Lucia e Francesco Sole sembra esserci del tenero. “Non sembravano amici, piuttosto un primo appuntamento…”.

Dino Giarrusso attacca dopo L'Isola dei famosi: "Sono caduto nelle trappole"/ "Mi mancava la mia famiglia"

Una bomba nel gossip a poche ore dal via di Temptation Island, vedremo se ci saranno ulteriori indiscrezioni nei prossimi giorni. I due sarebbero stati pizzicati insieme a pranzo e quello tra i due sembrava tutto tranne che un incontro tra due amici.

Temptation Island, Lucia e Francesco Sole nel gossip: cosa è accaduto

Neanche il tempo di vedere il programma iniziare su Canale Cinque che sono già esplose le polemiche intorno alla coppia formata da Lucia e Rosario. I due vivono una storia a distanza che ha causato dei problemi nel tempo.

Dua Lipa, vacanza in Costiera Amalfitana con il fidanzato Callum Turner/ Relax e baci bollenti sotto il sole!

E da qui è nata l’idea di iscriversi al programma di Filippo Bisciglia, nella speranza di riuscire a superare gli ostacoli che hanno complicato il loro rapporto negli ultimi tempi. Intanto non si placano le voci riguardo Lucia e Francesco Sole, cosa c’è davvero tra i due? Le ultime indiscrezioni non sembrano far ben sperare riguardo a un futuro di Lucia e Rosario insieme, vedremo se ci saranno nuovi colpi di scena.