Lucia e Irma Testa a The Couple: cosa pensano dei fratelli Mileto

Nonostante The Couple sia iniziato appena da qualche giorno, alcuni concorrenti stanno già esprimendo le loro opinioni sugli altri membri del cast. Ad esempio, Elena Barolo e Thais Wiggers si sono espresse su Laura Maddaloni confrontandosi sulla sincerità della ragazza e compagna di gioco di Giorgia Villa, anche lei campionessa sportiva. Dopo le loro confidenze è stato il turno di Lucia e Irma Testa che a loro volta si sono espresse su quanto sta accadendo nel nuovo reality di Canale 5.

Da brave sportive, stanno facendo di tutto per vincere e sono determinate a portare a casa il montepremi di un milione di euro, convinte – giustamente – che per conquistare la vittoria ci si debba mettere in gioco. Ma cosa pensano le sorelle testa degli altri concorrenti di The Couple? Le loro opinioni sembrano essere piuttosto allineate. Entrambe si trovano d’accordo sulla simpatia dei fratelli Mileto, favoriti delle pugili che li considerano molto bravi all’interno del gruppo. Parlano poi anche di Antonino Spinalbese, secondo loro presenza molto forte del programma (anche perchè ha le tre chiavi).

“Lui sa come stare in mezzo alle persone“, commentano Lucia e Irma Testa riguardo a Antonino Spinalbese, parrucchiere ed ex fidanzato di Belen Rodriguez che oggi è uno dei concorrenti più amati di The Couple. Sulle sorelle Boccoli, invece, non spendono buone parole: secondo loro sono snob e non si interessano a sufficienza di conoscere i nuovi inquilini. Nonostante ciò, Irma Testa prova a fare un passo indietro, dicendo che si deve imparare da tutti. Del resto è ancora prestissimo per esprimere veri e propri giudizi sul cast del reality di Ilary Blasi, dato che i personaggi sono insieme da pochi giorni e si stanno ancora conoscendo. Quello che è chiaro è che le sorelle testa, così come nello sport, hanno mirato l’obiettivo e sono pronte a conquistarlo.