Lucia e Lino Banfi, genitori Rosanna Banfi/ “Malattia mamma? Ogni giorno vado…”

Rosanna Banfi è nata dal grande amore tra Lino Banfi e la moglie Lucia. Un amore unico, grande, indissolubile che, oltre alla nascita di Rosanna, ha portato anche a quel del fratello Walter. Molto legata ai genitori, non passa giorno in cui Rosanna non senta al telefono la noce di mamma Lucia e papà Lino o non vada a trovarli. A confermarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata all’Agi qualche tempo fa. “Gli telefono ogni mattina e ogni giorno vado a trovare lui e mamma, malata da tempo. Lo aiuto anche a rispondere alla mail da cui è inondato da quando è diventato il rappresentante italiano nella commissione dell’Unesco”.

Insieme a papà Lino e al fratello Walter, Rosanna Banfi affronta la malattia della madre che, da tempo, combatte contro l’Alzheimer. In un’intervista al Corriere della Sera, Lino Banfi, parlando della malattia della moglie, ha detto: ““La seguono i medici migliori: voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”.

LUCIA E LINO BANFI, LE PAROLE DELLA FIGLIA ROSANNA: “PAPA’ SEMPRE DALLA MIA PARTE”

Cresciuta in una famiglia unita in cui si respirava il vero amore, Rosanna Banfi continua a godersi l’affetto dei genitori. Mentre papà Lino lavorava, lei e il fratello Walter restavano con mamma Lucia. Con papà Lino, tuttavia, ha sempre avuto un rapporto speciale e, anche quando ha scelto di provare a lavorare nel mondo dello spettacolo, ha sempre avuto il suo sostegno. “Mio padre è sempre stato dalla mia parte. E pensare che quando alla fine del liceo artistico ho pensato che mi sarebbe piaciuto seguire le sue orme, avevo paura anche di parlargliene. Gliel’ho detto con un certo timore e lui invece con tutta tranquillità mi rispose: “Se posso, ti do una mano”. Fu lui ad accompagnarmi al mio primo provino, per i fotoromanzi Lancio. Non mi presero, poi però lavorai per Grand Hotel, divertendomi parecchio)e quindi arrivarono Grandi magazzini e Il vigile”, raccontava qualche tempo fa all’Agi.



