LUCIA E MARIA LAVIA, FIGLIE MONICA GUERRITORE/ “Una segue le mie orme ma è più brava, l’altra lavora per…”

Lucia e Maria Lavia sono le figlie di Monica Guerritore. Ospite a Verissimo, l’attrice svela di essere stata una mamma talvolta assente, come spesso capita a chi fa il lavoro di attrice. “Le ho dovute trascurare, – ha dichiarato su Canale 5 – è il destino di tutte le mamme e i papà, per continuare il proprio lavoro, portare il proprio talento del mondo.”

Un’assenza che però entrambe oggi comprendono, visto il lavoro che svolgono simile alla mamma: “Lucia ha seguito le mie orme e ne sono orgogliosa, perché è molto brava, ha vinto più premi lei di me, è davvero molto talentuosa. Invece Maria, l’altra, ha con una collega un’agenzia che gestisce attori importanti, gestisce anche me.” ha svelato l’attrice. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LUCIA E MARIA LAVIA, LE DUE FIGLIE DI MONICA GUERRITORE

Chi sono Lucia e Maria Lavia, le due figlie di Monica Guerritore? Questo pomeriggio, a distanza di circa più di due anni dalla sua ultima apparizione, torna nel salotto tv di “Verissimo” la 65enne attrice, drammaturga e scrittrice capitolina, una delle icone del grande schermo oltre che delle scene teatrali contemporanee, per raccontarsi alla padrona di casa a cuore aperto parlando non solamente dei prossimi impegni professionali ma pure accennando al suo privato. E, in attesa di ascoltare cosa racconterà la Guerritore a Silvia Toffanin, possiamo accendere i riflettori sulle sue due figlie, avute nel corso della relazione col suo primo marito. Ma andiamo con ordine…

Monica Guerritore, com’è noto, ha avuto diverse storie importanti nel corso della sua vita: se molti ricordano soprattutto la liaison col collega Giancarlo Giannini e anche la storia col giornalista Giancarlo Leone, è dal matrimonio con Gabriele Lavia, il primo marito, che sono nate le due figlie. L’attrice classe 1958 e originaria di Roma è diventata mamma infatti una prima volta nel 1989 con la nascita di Maria Fragolina Lavia, la loro primogenita, per poi dare alla luce anche Lucia tre anni dopo (1922). Successivamente l’attrice si era legata sentimentalmente a Roberto Zaccaria, ex direttore della Rai, con cui però era convolata a nozze solamente dieci anni dopo l’inizio della loro storia d’amore (2001).

GUERRITORE, “COME MAMMA SONO AMICA O GENDARME: DIPENDE DA COME…”

Parlando delle figlie della Guerritore si può dire, a buon diritto, che almeno una ha “seguito le orme” dei genitori: infatti la più piccola, Lucia, è già un volto noto del piccolo schermo, avendo già debuttato e ricoperto diverse parti che le sono valse in passato dei riconoscimenti. Ma cosa sappiamo di Maria Fragolina e Lucia Lavia, sorellastre di Lorenzo, il figlio che papà Gabriele aveva già da una precedente relazione? A proposito di Lucia, come detto, il suo debutto era arrivato già a 13 anni al Festival di Anagni, per partecipare poi tre anni dopo alla fiction “Rossella”, andata in onda su Rai 1. Nel 2010, inoltre, la figlia della Guerritore aveva ricevuto un premio come “Migliore attrice emergente” per la parte recitata nella pièce “Il malato immaginario” e durante la tournée col padre.

Monica Guerritore, molto riservata in merito al proprio privato e alla sua vita famigliare, ha comunque avuto modo di parlare delle sue due figlie di recente. Se in una intervista con il ‘Corriere della Sera’ aveva ammesso di non aver mai provato imbarazzo nei loro confronti quando si era trovata a girare scene osé o di contenuto erotico (un esempio, “La lupa” ma anche “Scandalosa Gilda”), sostenendo che a suo dire “non ho mai accettato l’idea che esista il problema sesso nei personaggi femminili”, l’anno scorso aveva confessato che Maria e Lucia avevano sofferto molto in passato proprio per via del suo lavoro: “Sono una mamma, posso fare l’amica o il gendarme… Dipende da come si comportano” aveva raccontato, aggiungendo poi un dettaglio personale. “Che voto mi do come madre? Le mie figlie hanno sofferto molto il fatto che andassimo via, ma io non potevo rinunciare al mio lavoro… E spero che, ora che sono grandi, a loro volta capiscano che le donne sono fatte di tante parti e lo accettino”.











