Lucia e Paola Dominguín, figlie Lucia Bosè/ “Mami era una cicogna ribelle”

Lucia e Paola Dominguín sono le figlie di Lucia Bosè, nate dal matrimonio con il torero Luis Miguel Dominguín. Non è un momento facile per la famiglia Bosè che si è ritrovata improvvisamente costretta a dover dire addio alla loro “mami” Lucia Bosè scomparsa all’età di 89 anni per una polmonite aggravatasi per il Coronavirus. Un dolore immenso che la figlia Paola ha cercato di stemperare pubblicando un commovente post su Instagram dedicato alla amatissima mamma: “Buongiorno cicogna! Ribelle come era lei. Non le piaceva stare in casa ed è volata in paradiso” con tanto di hashtag #mami. Poco dopo l’attrice ha pubblicato un’altra foto: una finestra di colore zaffiro con un vado di viole blu. Il tutto accompagnato dalla didascalia: “oggi il cielo è più blu” dedicata alla madre scomparsa, icona e diva del grande cinema italiano e internazionale che in passato ha lavorato con grandi registi del calibro di Antonioni e Luchino Visconti.

Lucia Bosè e Paola Dominguin attrice come la mami Lucia Bosè

Lucia e Paola Dominguín sono le due figlie di Lucia Bosè e del matador di Espana Luis Miguel Dominguín. Le sorelle di Miguel Bosè, che ha preferito tenere il cognome della madre, hanno deciso di intraprendere proprio come la mami Lucia la carriera di attrici. Cresciute in Spagna, tra le due Paola è conosciuta anche in Italia dove ha recitato nel film “California” condividendo il set cinematografico con Giuliano Gemma e lo stesso fratello Miguel Bosè. Non solo, Paola Dominguín si è fatt apprezzare come attrice anche nell’acclamatissimo film “Parla con lei” di Pedro Aldomoar, mentre in Italia ha raggiunto la grandissima popolarità come co-conduttrice di un’edizione storica del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Correva l’anno 1989 quando Paola è una delle presentatrici del Festival di Sanremo condotto dai figli di: Rosita Celentano, Danny Quinn e Gianmarco Tognazzi. Un palco che l’ha rivista tornare nuovamente, ma questa volta in qualità di ospite, nel 2013 quando è stata invitata con tutti gli altri conduttori da Fabio Fazio. La donna si è sposata con Manuel Villalta, compositore di colonne sonore da cui ha avuto i figli Nicolas e Alma Sofia.

