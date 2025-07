Lucia e Rosario a Temptation Island 2025: rottura definitiva per la coppia? Lei vicina al single Andrea, lui piange: "Ecco perché non voglio convivere"

Continua il viaggio nei sentimenti di Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi a Temptation Island 2025 che nella puntata in onda questa sera, mercoledì 23 luglio 2025, entrerà sempre più nel vivo. La coppia sta insieme da due anni, 27enne lei 28enne lui l’ostacolo principale della loro relazione è la distanza. Lei vive a Vignola e lui a Milano, lei vorrebbe andare a convivere mentre lui tentenna e lei ha questo punto ha messo il suo ragazzo davanti a un bivio: o vanno a convivere o si lasciano.

A Temptation Island 2025, Lucia si è avvicinata molto ai single Andrea Marinelli, Rosario invece sta affrontando questo percorso come un modo per riflettere su se stesso e capirsi. E dopo aver visto i video della sua fidanzata vicina al single esporre tutti i suoi dubbi sulla loro relazione, soprattutto a causa della mancata convivenza, è scoppiato a piangere: “Quando lo conosciuta uscivo da una relazione di cinque anni, mi sono appoggiato a lei anche forse forzando la situazione. All’inizio pensavo avesse toccato delle corde poi invece ho cercato di settarmi e mediare” Tali dichiarazioni non sono per niente piaciute alla sua fidanzata. Cosa succederà nella quarta puntata a Lucia e Rosario a Temptation Island 2025?

Temptation Island 2025, Lucia delusa dal fidanzato: Rosario si lascia andare alle confessioni e scoppia a piangere

Sentite le dichiarazioni del fidanzato, Lucia ha espresso tutta la sua delusione: “Per lui sono stato solo un appiglio”. Il 28enne Rosario Guglielmi ha confessato in lacrime la sua idea della convivenza ed il perché non ha, per il momento, intenzione di fare questa scelta. Il giovane parlando con Filippo Bisciglia ha poi aggiunto che vive a Milano per cercare un suo spazio vitale, lei all’inizio era allegra e solare mentre adesso è tutto il contrario e poiché la convivenza deve essere una scelta ponderata e pensata e deve scattare una magia tra la coppia lui non si sente pronto per il grande passo. Insomma Lucia e Rosario a Temptation Island 2025, sebbene siano una coppia tra le più ‘normali’ nel reality sono in piena crisi: riusciranno a trovare un punto di incontro?

