Lucia e Rosario a Temptation Island, social infuocati: ecco cosa pensano gli utenti dei due concorrenti.

Cosa pensa il web di Lucia e Rosario di Temptation Island? Nella quarta puntata si è parlato molto anche di loro, soprattutto perchè Lucia sta costruendo un rapporto molto confidenziale con il tentatore Andrea Marinelli. Nel villaggio delle fidanzate, infatti, volano massaggi, complicità e frasi che fanno male a Rosario, il quale è scoppiato più volte a piangere in questo periodo nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo qualche video nel capanno, Valerio è corso a consolare il fidanzato, che ha provato con successo ad autoregolarsi da solo respirando forte e facendo uscire qualche lacrima. A differenza di altri che al primo barcollo spaccano tutto, Rosario tiene sempre a mantenersi sulla retta via, si commuove, piange, riflette e i commenti sul web lo notano: “L’unico sano e emotivamente responsabile che si prende del momento di solitudine senza spaccare il villaggio o fare il melodranna sulle spalle dei bro“. “Una montagna russa emotiva“, dice lui a Filippo Bisciglia, ammettendo che i video che ha visto lo hanno toccato tantissimo e si è sentito molto geloso, ma si è arrabbiato per le mancanze di rispetto di Lucia.

Lucia e Rosario a Temptation Island: cosa pensano i social

I social sono quasi completamente schierati contro Lucia, dicendo che la ragazza è troppo pesante. Non solo, la fidanzata di Rosario sta un po’ esagerando con il contatto fisico: “Diciamo che dall’ inquadratura e dal modo in cui le tenevano i capelli sembrava fossimo finiti su un altro sito“, scrive un utente dopo aver visto dei balli e dei giochi un po’ troppo spinti, come il fatto che Andrea Marinelli le ha toccato il viso in maniera passionale. “Poverino mi dispiace troppo, Lucia boh si fa toccare troppo”, si legge su X, “lui ha capito di essere veramente innamorato e lei anche se innamorata invece gioca come una bimba viziata per farlo ingelosire ma secondo me fa solo peggio perché lui non ha bisogno di questi giochini“.