Lucia e Rosario avranno un confronto a tre con il tentatore Andrea a Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025: spoiler su cosa succederà

Nessuno si sarebbe mai aspettato quanto accaduto a Temptation Island 2025 tra Lucia e Rosario. Il percorso che sembrava tra i più tranquilli di questa edizione si è rivelato il più complesso e ricco di stravolgimenti, tanto da meritare una parentesi speciale durante la settima puntata del reality delle coppie. Rosario ha scoperto che Lucia ha contattato il tentatore Andrea Marinelli dopo il programma, accordandosi con lui per un incontro in una città ‘neutra’. Il tutto, mentre era ormai in atto la convivenza tanto agognata col fidanzato.

E sì, Rosario ha scoperto tutto durante il confronto avvenuto un mese dopo il programma e grazie ad un video registrato dallo stesso Andrea, nel quale il single ha confessato quanto accaduto. La telefonata fatta successivamente da Rosario ad Andrea è servita a stroncare il rapporto con Lucia ma non è bastata a chiarire tutti i punti di questa vicenda, che senza poco limpida sotto molti aspetti.

Lucia e Rosario, confronto a tre con il tentatore Andrea a Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025: cosa accadrà

Questi punti potranno però essere chiariti nel corso del nuovo confronto che, a quanto pare, arriverà nello studio di Uomini e Donne. Stando a quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, esperto del dating show di Maria De Filippi, nelle prime registrazioni della nuova edizione ci sarà il confronto a tre tra Rosario, Lucia e Andrea. I protagonisti di Temptation Island 2025 avranno modo, finalmente, di chiarire cos’è accaduto dopo il programma. Ma è ancora la fonte a svelare che tra Lucia e Andrea non è finita: i due sarebbero ancora in contatto, dettaglio che potrebbe uscire anche durante il confronto. E se davvero Lucia e Andrea annunceranno la loro intenzione di frequentarsi ufficialmente, non è da escludere che, come accaduto anche negli scorsi anni, Maria De Filippi proponga il trono di Uomini e Donne a Rosario, come d’altronde sperano tanti fan del programma.

