Lucia e Rosario protagonisti di Temptation Island 2025: perché hanno deciso di partecipare al reality

Lucia e Rosario sono la sesta coppia ufficiale di Temptation Island 2025, in onda da giovedì 3 luglio su Canale 5. Lucia ha 27 anni, viene da Vignola (in provincia di Modena) ed è fidanzata con Rosario da due anni. Da circa un anno, Rosario si è trasferito a Milano per lavoro, trasformando la loro relazione a distanza. Di conseguenza, la ragazza vorrebbe convivere con lui, ma Rosario non si sente ancora pronto ad un passo così importante.

Proprio questa differenza di visioni li ha quindi spinti a partecipare al reality. “Scrivo a Temptation Island perché vivo un amore a distanza e io sarei pronta a una convivenza“, ha spiegato Lucia. “La convivenza deve essere una scelta libera, non un obbligo“, ha commentato Rosario. Per la giovane, però, l’avventura a Temptation è l’ultima chance, tanto da lanciare un ultimatum importante: “O usciamo insieme, convinti entrambi, o ci lasciamo“.

Lucia e Rosario: il problema della convivenza a Temptation Island 2025

Lucia e Rosario arrivano al villaggio con una questione importante da risolvere. Lei vuole andare a convivere, mentre lui invece continua a prendere tempo. La distanza tra loro, anche se si amano, ha iniziato a pesare, e ora rischiano di lasciarsi per sempre. Certamente, a Temptation Island 2025 la tensione si farà sentire, con Lucia che sarà circondata da ragazzi pronti a darle attenzioni e magari farle vedere come sarebbe stare con qualcuno che non ha paura di fare sul serio. Rosario, invece, si troverà a fare i conti con i suoi dubbi e a capire se è pronto davvero a fare quel passo che lei si aspetta. A questo punto, non resta che attendere il 3 luglio per capire cosa succederà.

