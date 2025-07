Lucia e Rosario choc un mese dopo Temptation Island 2025: video del single Alessio la smaschera: "Ci siamo visti", lei impallidisce e conferma

Lucia e Rosario si sono lasciati Un mese dopo Temptation Island 2025: video choc del single Andrea Marinelli: “Ci siamo visti!”

Cos’è successo a Lucia e Rosario un mese dopo Temptation Island 2025? Di tutto, così come anticipato da Dagospia una volta usciti dal programma i due si sono lasciati ed a spiegare i motivi è stata prima Lucia Ilardo: “Una volta usciti dal villaggio io mi sono ritrovata un Rosario un pochino diverso anche molto gelosa ed introverso…è successo che lui non ha creduto che i miei atteggiamenti nei confronti del single Andrea fossero una messinscena perché lui potesse provare emozioni ed avere la paura di perdermi.” E poi lo stesso Rosario Guglielmi: “L’avvicinamento con Andrea è stato bello lo scherzo alla fine che è sembrato in gran parte costruito però io non credo che … “a questo punto l’ha interrotto Lucia dicendo che lui non si fida.

Rosario è un fiume in piena contro la sua ragazza: “Non sono geloso perché sono pazzo…però quando siamo usciti il sentimento di gelosia non è sparito avevo bisogno di una carezza e di un momento un po’ più morbido. Lei ha creato un gruppo, una chat ma non è il problema del gruppo in se, con tutti i ragazzi e le ragazze single e lei me l’ha comunicato a cose fatte. Ho perdonato lo scherzo è stato bello lo scherzo ma lei non ha avuto rispetto delle mie paure.” Ed anche Lucia attacca il suo fidanzato: “Lui ha avuto una reazione poco ragionevole è stato parecchio pesante con le parole dicendo che si vergognava di me.” Subito dopo anche lei ha ammesso che lui aveva delle chat con le altre ragazze. Il colpo di scena, tuttavua lo regala il single Andrea Marinelli che smaschera Lucia con un video choc.

Scendendo nel dettaglio, infatti, il tentatore di Lucia a Temptation Island 2025, Andrea Marinelli l’ha smascherata: “Voglio premettere che Lucia, con cui si era creata della complicità è sempre stata chiara nel voler fare ingelosire il suo fidanzato Rosario. Dopo la fine del programma mi ha scritto sui social e ci siamo visti in una città neutra per capire dove finisse lo scherzo e potesse iniziare qualcosa di reale tra noi. Inizialmente mi sono fidato di lei ma poi ho capito che non potesse più esserci nulla e che la situazione non si sarebbe evoluta.” E non è tutto per Lucia e Rosario a Temptation Island 2025 e dopo il video choc di Andrea Marinelli, Rosario ha chiesto un confronto con il tentatore ed alla fine c’è stata una chiamata telefonica



Tuttavia prima si è sfogato contro la sua fidanzata Lucia Ilardo: “Non mi posso fidare di te, sono vergognato per te, sei una persona di cui non ci si può fidare. Ti ho chiesto se ti ci fossi sentita e mi hai detto di no. Non c’è amore, la nostra storia finisce qui.” Rosario Guglielmi chiama il single Andrea ma la telefonata avviene senza microfono. Ed alla fine arriva la confessione di Lucia: “Quello che dice Andrea è vero, ho trovato in lui una persona pronta ad ascoltarmi come nel villaggio. Io ero timorosa avevo paura che venissero fuori chat e quindi mi sono sentita più sicura a vederlo a vis a vis. Mi assumo le responsabilità di aver fatto soffrire Rosario ma è stato solo un momento di debolezza. Non ne vado fiera ed orgogliosa ma io mi ero solo fidata di Andrea. Rosario è fuori e non vuole parlarmi” Lucia e Rosario si sono lasciati un mese dopo Temptation Island 2025