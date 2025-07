Lucia e Rosario stanno mentendo a Temptation Island 2025? Secondo una serie di segnalazioni, la coppia si sarebbe messa d'accordo: ecco perché

Se c’è una coppia di Temptation Island 2025 sulla quale si è catalizzata l’attenzione sin da subito è quella composta da Lucia e Rosario. Nel video di presentazione, lei lamenta la poca predisposizione di lui a fare ‘sul serio’, e quindi ad intraprendere una convivenza, passo che, se continuerà a mancare, per lei porterà ad una rottura. L’ultimatum di una donna innamorata, si potrebbe dire, ma le segnalazioni che hanno colpito la coppia quasi sin da subito sembrano mettere in discussione la credibilità di queste dichiarazioni.

Poco dopo la pubblicazione del video di presentazione, Lucia e Rosario sono finiti nel mirino di una segnalazione che li ha definiti una ‘coppia fake’. Deianira Marzano ha infatti rivelato che i due sarebbero in realtà d’accordo per fare questa esperienza con l’unico fine di ottenere popolarità. L’obiettivo, insomma, sarebbe quello di far crescere il numero di follower e, di conseguenza, la visibilità per avere poi proposte lavorative remunerative.

Finita qui? Assolutamente no, perché Lucia e Rosario (lei in modo particolare) sono recentemente finiti al centro di una nuova segnalazione, anzi, un vero e proprio avvistamento. La pagina di gossip Very Inutil People ha infatti rivelato che Lucia è stata beccata in un ristorante della zona Navigli, a Milano, insieme a un celebre influencer e scrittore: Francesco Sole. I due erano inizialmente insieme ad altre due amiche ma, poco tempo dopo, sono rimasti soli. Ciò che lancia il sospetto è però che Lucia e Francesco fossero, secondo la segnalazione, in atteggiamenti più che amichevoli. Il che, insieme alle indiscrezioni precedenti, mette inevitabilmente la coppia nel mirino dei sospetti del pubblico di Canale 5: la loro storia a Temptation Island 2025 è vera o si tratta davvero di un accordo, una strategia per ottenere la popolarità tanto agognata da varie coppie che sono passate per questo amato reality?