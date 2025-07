Lucia e Rosario sotto accusa: “Amore finto e falò da copione!”. I fan non credono alla favola raccontata a Temptation Island 2025.

Lucia e Rosario hanno mentito a tutti a Temptation Island 2025? Purtroppo questa voce si sta diffondendo sui social più insistente che mai. Il motivo? Le dinamiche che si sono create con il clamoroso colpo di scena con il tentatore Andrea sono troppo architettate e al limite dell’assurdo. Non che non sia possibile, ma i fan si sono fatti due domande sulla veridicità del loro rapporto. Che abbiano studiato tutto per emergere e far parlare di loro?

La portata mediatica di Temptation Island ingolosisce molte coppie e anche quelle selezionate dai casting sanno bene che nel programma condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, c’è modo per fare strada come personalità pubblica, ma per farlo bisogna trovare la maniera di far parlare di sè. Lucia e Rosario, sono finiti nella cerchia dei sospettati e tacciati di aver calcolato tutto per far parlare di sè anche dopo il programma. Sarà davvero così?

Lucia e Rosario, fan delusi dalla presunta menzogna

I social definiscono la coppia Lucia e Rosario come assurda e non solo, l’edizione pare essere una delle più memorabili di sempre: “Edizione semplicemente SURREALE, bravissimi tutti, ci state facendo mangiare colazione, pranzo, cena e pure spuntino di mezzanotte“. Non mancano gli schieramenti tra chi sostiene Lucia e chi invece è convinto che Rosario sia un ragazzo davvero buono che non meritava tutto questo dolore. Ma fazioni a parte, se mai avessero recitato è chiaro che dovrebbero finire direttamente in una soap per la bravura, soprattutto Rosario che sin da subito si era mostrato molto vero nella sua fragilità. Come finirà la loro storia? Il fidanzato di Lucia perdonerà mai la compagna per il tradimento? Per questa risposta, forse, dovremo aspettare il grande ritorno a Uomini e Donne. E a proposito di Uomini e Donne, Rosario risulta essere il candidato perfetto per volare nell’altro programma di Maria De Filippi, dove sicuramente troverà la ragazza perfetta per lui!