Lucia e Rosario sono la sesta coppia di Temptation Island 2025, l’annuncio ufficiale è avvenuto poco fa e si aggiungono a tutte le altre già presentate in questi giorni. Scopriamo chi sono Lucia e Rosario di Temptation Island. La coppia sta insieme da due anni, lei ha 27 anni ed è di Modena mentre lui da circa due anni vive a Milano. La coppia pur sembrando tra le più solide finora è un bivio e spera che questo percorso riesca a farli schiarire le idee.

L’ostacolo principale del loro amore è la distanza, lei vorrebbe andare a convivere mentre lui prende tempo. A scrivere al programma, infatti, è proprio Lucia che confessa di essere stanca del loro amore a distanza e che vorrebbe andare a convivere mentre Rosario non se la sente. Per il ragazza si tratta di un passo importante che va ponderato con cura e che soprattutto deve essere una libera scelta e non imposto per obbligo. Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 sono la sesta coppia ufficiale, riusciranno a schiarirsi le idee nel viaggio dei sentimenti?

La clip di presentazione di Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 si conclude con le parole lapidarie della 27enne che suonano proprio come un out out: “Alla fine di questa esperienza o usciamo insieme, convinti entrambi di una convivenza, oppure ci lasciamo definitivamente.” Sul web nel frattempo ci sono state le prime impressioni sulla coppia. Sui social si legge: “Sembrano la coppia più normale tra tutte” “L’unica coppia che arriva lì con un obbiettivo sano” “Finalmente una coppia senza corna.” “Si lasceranno e ad uno dei due verrà offerto il trono …. La tipologia è quella, sento già Mariah dire “fregatene e fai il/la tronista” “Credo che tra tutte sia la coppia più normale.”

