Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 si sono lasciati al termine del programma. Lui avvistato con una ex tentatrice dello show

La storia di Lucia e Rosario non ha lesinato colpi di scena. I due ragazzi, al falò di Temptation Island 2025 avevano deciso di tornare a casa insieme ma un mese più tardi le cose sono cambiate nettamente. Quando i due sono tornati davanti alle telecamere di Filippo Bisciglia per raccontare come andassero le cose tra loro a un mese di distanza dalla fine del programma, è emerso che lei aveva visto il suo ex tentatore con il quale aveva legato durante il percorso di Temptation Island. Un tradimento vero e proprio della fiducia di Rosario che ha deciso immediatamente di chiudere i rapporti con la sua ex ragazza, che invece spingeva per una convivenza e una storia più seria tra loro.

Chiusa la relazione con Lucia, Rosario si sarebbe goduto l’estate da single e avrebbe visto per l’occasione anche una tentatrice dello show di Filippo Bisciglia. Si tratta di Siriana Schifi, protagonista non dell’edizione del 2025, bensì di quella precedente. Nello show, Siriana si era molto avvicinata a Raul Dumitras, ex di Martina De Ioannon. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha infatti spiegato: “Rosario e Siria già si conoscevano e si sono frequentati di nascosto. Poi finite le registrazioni e lui single sono usciti allo scoperto”. I due, dunque, avrebbero dato il via ad una conoscenza confermata anche dalla stessa Siriana.

Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: dall’avvistamento con la tentatrice Siriana alle indiscrezioni come tronista di Uomini e Donne

Nonostante le voci di una conoscenza in corso con Siriana Schifi, Rosario, ex fidanzato di Lucia e grande protagonista di Temptation Island 2025, negli ultimi giorni è finito al centro delle cronache perché il suo nome è stato dato come nuovo tronista di Uomini e Donne. Dunque, se davvero fosse stato scelto da Maria De Filippi per il nuovo trono, vorrebbe dire che la conoscenza con Siriana non è andata come sperato.