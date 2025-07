Lucia e Rosario si sono lasciati dopo Temptation Island 2025? Spunta una segnalazione

Continua il viaggio nei sentimenti per le coppie di Temptation Island 2025 ed anche se mancano ancora quattro puntate prima del finale e dallo scoprire con esattezza quale coppia si è lasciata e quale invece ha deciso di uscire insieme, si moltiplicano le segnalazioni sul futuro delle coppie. E l’ultima in ordine di tempo riguarda Lucia e Rosario si sono lasciati o stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2025.

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmini sono una delle sette coppie di Temptation Island 2025. A decidere di partecipare al programma è stata la 26enne spiegando che vuole mettere alla prova il suo ragazzo. I due vivono un amore a distanza e mentre lei si sente pronta per una convivenza lui prende tempo e tergiversa. Da parte sua il giovane ha spiegato quali sono invece le sue motivazioni, non vuole andare a convivere perché pensa che sia una decisione molto importante da essere valutata seriamente e non dev’essere un obbligo. La coppia in queste prime puntate non ha avuto molto spazio probabilmente entrerà in gioco nelle prossime ma nel frattempo su di loro è arrivata un’interessante segnalazione.

Temptation Island 2025, Lucia e Rosario stanno ancora insieme: spoiler sul futuro della coppia

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmini ancora prima di iniziare il reality sono finiti al centro delle segnalazioni, sono stati accusati di essere una coppia finta e di essere interessati solo alla visibilità e puntare ad altro, magari una partecipazione al Grande Fratello come concorrenti. Tuttavia, in attesa che la loro storia entri sempre più nel vivo nelle prossime puntate del viaggio nei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, Deianira Marzano ha lanciato una clamorosa segnalazione su di loro. Una follower ha fatto presente all’esperta di gossip di aver visto Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 nei pressi della Lidl in provincia di Milano intenti a fare la spesa. Tale segnalazione lascia ipotizzare che i due siano usciti insieme dal reality.