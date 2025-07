Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: spuntano nuove segnalazioni: “Coppia fake”

La prima puntata di Temptation Island 2025 ha visto per protagonisti assoluti la coppia formata da Sonia M. ed Alessio e quella di Valentina ed Antonio mentre tutte le altre hanno avuto un inizio in sordina come la coppia formata da Lucia e Rosario di Temptation Island 2025. Eppure Lucia Ilardo e Rosario Guglielmini, questi i loro nomi all’anagrafe, sono stati travolti dalle segnalazioni più di tutti, segnalazioni che non si arrestano ma che anzi giornalmente si moltiplicano.

Scendendo nel dettaglio in molti ipotizzano che Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 non siano una vera e propria coppia ma al contrario si sono accordati prima di partecipare per visibilità ed inseguire il sogno di diventare degli influencer. A decidere di partecipare al reality è stata lei, modenese di 27 anni, per mettere alla prova l’amore del suo compagno. Lei vorrebbe andare a convivere mentre lui tentenna dicendo di non sentirsi ancora sicuro e pronto per una convivenza. In questa esperienza, dunque, Lucia ha deciso di mettere Rosario ad un bivio: o escono dal reality pronti per andare a convivere, oppure lei è pronta a mettere fine alla sua relazione.

Lucia e Rosario di Temptation Island 2025: web li stronca: “Mirano ad entrare al Grande Fratello”

Lucia e Rosario di Temptation Island 2025 sono finiti nel mirino delle segnalazioni ancora prima dell’inizio del programma. Soprattutto la 27enne è stata accusata di essere finta e di aver pianificato, insieme a Rosario, la finta relazione solo per visibilità. E c’è di più è anche stata avvistata con un noto influencer, Francesco Sole, e secondo le dichiarazioni di coloro che l’hanno visti i due erano in atteggiamenti tutt’altro che amichevoli. Il web li ha già stroncati accusandoli di essere una coppia fake ed in molti ipotizzano che i due, che sicuramente esteticamente sono bellissimi, mirano ad altro: partecipare come concorrenti Grande Fratello, del resto da Mirko Brunetti con l’ex fidanzata Perla Vatiero e la tentatrice Greta Rossetti, fino a Federica Petagna con l’ex fidanzato Alfonso D’Apice ed il tentatore Stefano non sarebbe la prima volta che ‘triangoli amorosi’ nati a Temptation Island poi si sviluppino al Grande Fratello.