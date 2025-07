Lucia e Rosario finalmente protagonisti nella terza puntata di Temptation Island 2025: la coppia parte tra pianti, dispiaceri e avvicinamenti pericolosi

È tempo di conoscere meglio una coppia di Temptation Island 2025 finora rimasta ‘in disparte’: nelle prime due puntate, infatti, non si è affatto parlato di Lucia e Rosario, ma il terzo appuntamento accenderà i riflettori sui due ragazzi, che da tempo stanno vivendo una crisi. È stata Lucia a chiamare il programma, perché stanca delle indecisioni del fidanzato Rosario. Da due anni vivono una relazione a distanza ma lui non vuole ancora saperne di andare a convivere. Al che lei ha deciso di metterlo davanti a un bivio: o convivenza o rottura definitiva.

Gabriel Merolla, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ La partecipazione a Uomini e Donne

Lui, d’altro canto, si sente oppresso da questo atteggiamento, e continua a tentennare su un possibile futuro insieme. A Temptation Island 2025 dovranno capire se il loro destino è insieme o separati, e inizieranno a comprenderlo a partire dalla puntata di questa sera, 17 luglio, su Canale 5.

Lucia e Rosario in lacrime a Temptation Island 2025: brutte sorprese nella terza puntata

Le anticipazioni ci svelano infatti che sarà per Lucia e Rosario una puntata difficile, fatta di lacrime e dispiaceri. Le prime immagini raccontano che la ragazza inizierà ad avvicinarsi ad uno dei tentatori, Andrea, e non mancheranno tra i due degli avvicinamenti importanti. In un video, in particolare, Rosario vedrà Lucia accarezzarlo, mentre lui è steso sulle sue gambe. Una scena di fronte alla quale il fidanzato crollerà in lacrime durante il suo primo falò con i compagni d’avventura. “È un peso troppo grande da portare”, ammetterà poi a Filippo Bisciglia, ancora tra le lacrime. Ma in altre immagini è invece Lucia a piangere con le amiche fidanzate. Il suo potrebbe essere un pianto dato dallo sconforto, nato forse da nuove consapevolezze, oppure dovuto ad altrettante immagini viste e difficili da digerire. Sta di fatto che questa sera, su Canale 5, il pubblico di Temptation Island 2025 entrerà nel vivo del percorso di Rosario e Lucia.

Emanuele Fiori, chi è il tentatore di Temptation Island 2025/ La polemica al Grande Fratello con Zeudi