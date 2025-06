Lucia e Rosario nei guai: una nuova segnalazione fa tremare Temptation Island ancor prima del debutto.

Temptation Island non è ancora iniziato e già iniziano i problemi. Infatti, pare che ci sia una coppia che ha mentito a tutti pur di entrare nel programma di Canale 5. In particolare, si tratterebbe della fidanzata Lucia, protagonista di una segnalazione che ha lasciato di stucco i fan. Il 3 luglio inizierà Temptation Island, condotto come al solito da Filippo Bisciglia. Piano piano sono state presentate le coppie protagoniste del reality e tutto pare già essere pronto per farci divertire con dinamiche pressoché assurde.

Temptation Island, storica coppia si è lasciata (di nuovo): "Tradimento di mezzo"/ Segnalazione bomba

Ma torniamo alla segnalazione su Lucia, fidanzata di Rosario. I due stanno insieme da due anni, ma poco fa sono arrivate notizie decisamente spiacevoli: sembra che la coppia stia fingendo una crisi al fine di partecipare a Temptation Island e ottenere visibilità e popolarità. La segnalazione arriva da Deianira Marzano, la quale ha riferito che tale Lucia si sarebbe recata in una clinica estetica dicendo di non parlare a nessuno di quello che ha fatto dato che è appena uscita da un programma televisivo.

Tentatori Temptation Island 2025, chi sono? Svelati i nomi!/ Tra loro un ex GF e un calciatore famoso

Lucia e Rosario di Temptation Island, coppia nella bufera: “Supponente, altezzosa, si atteggiava da vip“

Pare che Lucia abbia poi dichiarato di dover partecipare a nuove registrazioni televisive, probabilmente si tratta della parte che riguarda Temptation Island un mese dopo, dove si scopre cos’è successo alle coppie, se si sono lasciate definitivamente o se fidanzate e fidanzati sono ritornati insieme. “Dicono che fosse davvero supponente e altezzosa, si atteggiava da vip poverina“, spiega un utente riportando la segnalazione su Lucia, “Nemmeno è andato in onda il programma e già si sente arrivata“.